House of the Dragon

Los mejores memes del capítulo 7 de 'House of the Dragon': Rhaenyra nos recordó a Lord Farquaad

El penúltimo episodio de la segunda temporada de 'House of the Dragon' nos dejó momentos épicos y una oleada de memes. Estos son los más divertidos que capturaron cada instante memorable.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video Aemond Targaryen tiene una terrible muerte en los libros: Así es como termina su tiranía

El capítulo 7 de la segunda temporada de 'House of the Dragon' no solo nos dejó con momentos emocionantes, también con una avalancha de memes que inundaron las redes sociales.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>
Imagen VIX

Aquí te presentamos los instantes cúspides del penúltimo capítulo de la serie de HBO Max en memes. Si no has visto el episodio, te sugerimos no seguir porque contiene spoilers.


Uno de los momentos que más alegría y gracia causaron fue cuando Addam the Hull terminó como el jinete de Seasmoke.

La historia, que afirma que estaba tranquilamente pescando cuando un dragón lo secuestró, generó risas y memes. La situación parece salida de una película de comedia.

Meme House of the Dragon.
Meme House of the Dragon.
Imagen @Andals Latinoamérica Oficial


Sir Oscar Tully, nuevo Lord de los Riverlands, tomó protagonismo cuando demostró no sólo su valentía sino sus agallas y carácter al enfrentarse a Daemon Targaryen y sobrevivir para contarlo.

Meme House of The Dragon.
Meme House of The Dragon.
Imagen @Andals Latinoamérica Oficial <br>

Por otro lado, Aegon sigue luchando por su vida, y los memes no fueron compasivos.
Las burlas por su deplorable estado crecieron con la presión de Lord Larys para que se recupere lo más rápido posible.


Después de que Alicent Hightower perdiera el poder que tenía sobre su hijo y luego de que este la echara del Consejo Verde, decidió refugiarse en el bosque para reflexionar.

Los memes llegaron con todo y representaron perfectamente la consternación de cómo es posible que ante todo lo que está pasando ella está tan tranquila.


Jace Velaryon también fue protagonista al confrontar a su madre Rhaenyra sobre la aceptación de bastardos como jinetes de dragón y reclamarle sobre Harwin Strong.


Uno de los momentos más impactantes fue la aparición de Vermithor, el dragón conocido como Furia de Bronce.

Rhaenyra lo invocó en alto valyrio y los fans se emocionaron con los memes que no sólo resaltaban la majestuosidad e imponencia del dragón, también el caos que provocó con los aspirantes a jinetes.

House of the Dragon
House of the Dragon
Imagen @Andals Latinoamérica Oficial
Memes House of the Dragon.
Memes House of the Dragon.
Imagen @Andals Latinoamérica Oficial


Además de Addam, otro que estremeció a los fanáticos de la serie fue el reclamo de Hugh Hammer, quien logró quedarse con Vermithor, mientras que Ulf consiguió conectar con Silverwing.

Los memes celebraron estos nuevos vínculos, pero también especularon sobre la lealtad de los nuevos jinetes hacia Rhaenyra.

House of the Dragon
House of the Dragon
Imagen @Andals Latinoamérica Oficial


Daemond huyó como cobarde al ver a los dragones con Rhaenyra.


El capítulo 7 de ‘House of the Dragon’ dejó con emociones encontradas no sólo porque la verdadera guerra se aproxima sino porque solo queda un episodio para el final de temporada.

