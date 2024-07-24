¿La unión entre Seasmoke y Addam confirma la muerte de Laenor Velaryon? Teoría explicada

Video ¿Quién es Addam Velaryon y por qué pudo montar a Seasmoke? Será crucial en la Danza de Dragones

En la primera temporada de 'House of the Dragon' conocimos a Laenor Velaryon, el hijo de la 'Serpiente Marina' y la princesa Rhaenys. En su juventud, se casa con Rhaenyra Targaryen, pero no logran procrear hijos en común debido a que a él le gustaban los chicos. Durante años, la pareja permanece junta y crían a tres niños, quienes resultan ser hijos de Harwin Strong, un caballero de King's Landing.

¿La muerte de Laenor Velaryon confirmada en la unión de Addam y Bruma?

Ante el deseo de Rhaenyra y Daemon de contraer matrimonio cuando ella ya es adulta, planean el asesinato de Laenor, el cual se pensó que fue exitoso, pero en realidad no murió y terminó huyendo a un destino incierto al fingir su muerte. Desde entonces, el show dejó al público con la duda sobre si a estas alturas de la historia sigue vivo o no.

En el capítulo 6 de la temporada dos de 'House of the Dragon', vimos cómo el dragón Bruma rechazó tener como jinete a Ser Steffon Darklyn y, después de quemarlo vivo, voló para buscar a uno por sí mismo. Es así que la criatura alada acorrala a Addam the Hull, un joven "semilla de dragón" que es el hijo bastardo de Corlys Velaryon, con la intención de que se vuelva su dueño.

Si bien muchos quedaron encantados con esta escena, otros se preguntaron si la unión de Addam con Bruma significaría que Laenor está muerto, y existen diversas teorías al respecto.

La teoría más popular es que, aunque la serie no lo diga de manera explícita, Laenor falleció y de alguna manera su dragón lo sabe porque buscó una nueva conexión. Según las creencias de Valyria, estos animales solo pueden ser montados por otra persona cuando su antiguo dueño fallece.

Otra idea popular es que Laenor sigue vivo, pero al estar tan lejos, su dragón no lo puede sentir y cree que está muerto. Debido a que pasa años sin verlo nuevamente, esto lo orilla a encontrar un nuevo jinete.

Es así que la unión de Seasmoke y Addam también daría por sentado que Laenor jamás volverá a aparecer en el show, a pesar de que es algo que muchos deseaban ver.

¿Cómo muere Laenor Velaryon en el libro 'Fuego y Sangre'?

En el libro 'Fuego y Sangre' se explica que Laenor es asesinado por Ser Qarl Correy, quien es descrito como su "amigo y compañero", lo cual le permite a Rhaenyra volver a casarse con su tío, Daemon Targaryen.

También se detalla que Corlys Velaryon trata de recuperar su cuerpo, y los mercaderes le informan que Qarl huyó después de apuñalar a Laenor, hiriendo a todo aquel que se interpuso en su camino. Entonces, la 'Serpiente Marina' ofrece una recompensa de diez mil dragones dorados a quien lo encuentre.

