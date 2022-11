7 escenas eliminadas de ‘House of the Dragon’ que queríamos ver (la boda de Alicent y Viserys)

‘House of the Dragon’ le “robó” escenas a ‘Shrek’, pero también tuvo algunas partes que fueron borradas aunque ya habían sido grabadas.

Aunque no está confirmado, George R.R. Martin habló en entrevista con Penguin Random House sobre la posibilidad de ver las escenas eliminadas de la temporada 1 en el lanzamiento del Blu-ray de la serie, el cual está previsto para febrero del 2023.

Sin embargo, aunque no están disponibles (aún) en alguna plataforma, es posible saber cuáles son esas escenas borradas, esto debido a que algunas se filtraron y otras fueron descritas por integrantes del equipo de ‘House of the Dragon’.

Viserys después de descubrir que Baelon no sobrevivió

En ‘House of the Dragon’ quedó clara la triseza de Viserys, luego de descubrir que ni su esposa ni su hijo sobrevivieron al parto de Aemma.

Sin embargo, Paddy Considine (a quien también puedes ver en ‘Blitz’ gratis y en español en ViX) confesó en entrevista en el podcast 'Happy Sad Confused' que existía una escena eliminada en la cual se ve cómo es que su personaje se entera de la muerte de su hijo:

“Hay una escena que no pasó el corte en la que estoy sentado en la cama, hay sangre en la cama y tengo la daga. Uno de los maestres me trae a Baelon y ni siquiera puedo mirarlo. Creo que viene a decirme que Baelon no ha vivido. Así que lo golpea con este doble golpe de devastación de su esposa y luego del niño […] Y lo cortaron, y probablemente con razón porque solo se ve el funeral. Esa es probablemente la elección correcta, pero fue solo el impacto de esas escenas. La cantidad de emoción que le pusimos, la cantidad de esfuerzo y emoción que Sian le puso, dejó una especie de huella en todas partes”.

Viserys intentando hablar sobre la profecía con Daemon

Paddy Considine explicó, a través de una entrevista con 'The New York Times', que en la serie iba a aparecer una escena en la que Viserys estaba a punto de contarle el sueño de Aegon el Conquistador a su hermano Daemon.

Esto iba a ocurrir tras la muerte de Aemma, pues el rey estaría probando las ideas de su hermano, como una forma de averiguar si era digno de ocupar su lugar en el trono.

Sin embargo, de acuerdo con Considine, el tono de la escena nunca fue el adecuado, pues no había manera de que Daemon conectara con el tema de las profecías, razón por la que probablemente fue eliminada.

Pelea entre Alicent y Rhaenyra

No cabe duda de que la relación entre Alicent y Rhaenyra es uno de los aspectos más tensos de ‘House of the Dragon’, pero habría sido peor si se hubieran dejado todas las escenas eliminadas entre ambas.

De acuerdo con una historia de Instagram que compartió Greg Yaitanes, director de la serie, hubo una parte que fue borrada en la que las dos jóvenes se pelean después del anuncio de la boda entre Alicent y Viserys.

La boda de Alicent y Viserys que no salió en 'House of the Dragon'

Yaitanes también compartió fotos (a través de sus historias de Instagram) de la que hubiese sido la boda entre Alicent y Viserys.

Además, una estilista y maquilladora de ‘House of the Dragon’, Tania Tyatyambo Couper, reveló algunas imágenes a través de Instagram sobre los detalles del vestido y del peinado que Alicent luciría en ese día especial.

Escena eliminada de 'House of the Dragon': Daemon consolando a sus hijas

Aunque esta parte de la trama no se muestra en la serie, sí aparece en el especial de HBO. La escena pertenece al episodio 6 y se puede ver a Daemon hablando con sus hijas tras la muerte de Laena.

Además, se filtraron algunas imágenes en las que se observa al hermano de Viserys dándoles un fuerte abrazo tras perder a su madre.

Rhaenys hablando con su nieta Baela

Seguro notasta que mientras los hijos de Alicent y de Rhaenyra tienen diversas participaciones en ‘House of the Dragon’, las hijas de Daemon apenas aparecen en la serie.

Esto no iba a ser así originalmente, pues de acuerdo con Greg Yaitanes en entrevista con 'Vulture' se tenía planeada una escena en la que Rhaenys hablara de manera íntima con su nieta Baela:

“Hay una gran escena entre Baela y Rhaenys: Rhaenys está hablando sobre cómo se avecina la guerra y quiere proteger a su nieta, luego su nieta se levanta y dice: "Soy un jinete de dragón como mi padre y mi madre, y estoy aquí" para pelear esta guerra, y no voy a huir de ella”. Pensé que las actuaciones fueron geniales, y me hubiera encantado haber visto esa escena allí”

La presunta bisexualidad de Daemon

En una escena eliminada de ‘House of the Dragon’ que se filtró a través de internet se pudo ver a Daemon coqueteando con un hombre mientras su segunda esposa, Laena Velaryon, los ve.

Esto desató furor entre los fans de la serie, quienes esperan poder ver esta faceta de Daemon en futuras temporadas de la serie.