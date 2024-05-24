¿Habrá 'Guardianes de la Galaxia 4'? James Gunn habla sobre la creación de la cuarta película

En 2014, Marvel lanzó una nueva cinta dirigida por James Gunn presentando a personajes que no eran de los más populares fuera de los cómics, es decir, los 'Guardianes de la Galaxia'. En ella se mostró la primera aventura del grupo conformado inicialmente por Star-Lord (Peter Quill), Gamora, Rocket Raccoon, Groot y Drax.

El éxito de la saga 'Guardianes de la Galaxia' creada por Marvel Studios

Tras su éxito, se confirmó una secuela donde se introdujeron nuevos personajes. Después, en 2023, llegó la tercera entrega de la serie, la cual se centró en mostrar la triste historia del querido Rocket, la pelea con su némesis el Alto Evolucionador y cómo casi pierde la vida.

Tras derrotarlo, resultó ser el fin del grupo tal como se había conocido, ya que sus integrantes originales se dispersan y Rocket se convierte en el nuevo líder de los Guardianes de la Galaxia, una agrupación conformada por Groot, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock, Blurp y Phyla-Vell.

Este cambio dio pie a que existiera la posibilidad de ver una cuarta entrega de la cinta en el futuro. Para obtener respuestas, los fans recurrieron al director de los tres largometrajes.

Resulta que Gunn es conocido por usar su cuenta de Twitter para interactuar con sus seguidores y contestar algunas preguntas sobre sus futuros proyectos. Fue entonces que, a través de esa red social, varios internautas le preguntaron si habría una cuarta entrega de los Guardianes de la Galaxia y él simplemente respondió con un "No".

¿Por qué James Gunn no hará 'Guardianes de la galaxia 4'?

Aunque muchos no entendieron la razón por la que Gunn se rehusó a crear una nueva historia para una de las franquicias más queridas de Marvel, la respuesta es bastante simple: se volvió el codirector de DCU, junto a Peter Safran, lo cual significa que está a cargo de los nuevos proyectos cinematográficos del universo de DC.

Es por ello que el cineasta, por el momento, no está relacionado con Marvel y se encuentra centrado en la competencia directa.

Ante este escenario, es probable que este sea el fin de la historia de los Guardianes de la Galaxia en el cine, ya que en las siguientes fases del MCU no se tiene contemplado ningún proyecto con estos personajes. Sin embargo, es difícil creer que la empresa abandone una franquicia que se ha ganado un público muy fiel.

