Giancarlo Esposito está en pláticas para unirse al MCU: reveló qué papel quisiera interpretar

Tal es el caso de Giancarlo Esposito, de quien mucho se ha especulado que tendría un lugar dentro de las películas de Marvel.

Ahora, el actor de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’ habló como pocas veces sobre la idea y pareció confirmar las teorías de los fans.

Giancarlo Esposito confirmó que está en pláticas para unirse al MCU

El pasado 5 de agosto, el histrión se presentó en la Comic Con 2022 de San Diego para hablar de sus diferentes proyectos en puerta. Uno de ellos, que mucho se había rumorado en el pasado, es su posible integración a las películas de Marvel.

En un video difundido por ‘Countdown City Geeks’, Giancarlo expresó:

“Aún no he trabajado con Marvel, me senté con ellos en una oficina”.



Después, el actor recordó que las especulaciones apuntan a que podría interpretar a Magneto, Dr. Freeze, Doom y el Profesor X.

Si bien, hasta el momento no tiene claridad sobre qué rol tendría, le gustaría que fuera el líder de los X-Men:

“Voy a ir por algo que sea un poco diferente, voy a escoger y lo voy a expresar al Universo, que será el Profesor X”.



Aunque aún falta una confirmación oficial por parte de Marvel, las declaraciones de Giancarlo Esposito lo acercan un poco más a este proyecto.

Giancarlo Esposito también reveló que regresará para la temporada 3 de ‘The Mandalorian’

Uno de los roles más destacados del intérprete es el de Gideon, en la serie de Disney +. Muchos creían que su participación había llegado al fin, luego de que su personaje fue sentenciado a muerte por sus crímenes de guerra en la temporada 2, sin embargo, el propio actor pareció confirmar que el personaje regresará en la siguiente entrega.

Cuando se le preguntó cuáles eran las probabilidades de ver a Gideon en una futura temporada, el actor respondió:

“Las probabilidades son altas”.



Al adentrarse en el tema fue cuidadoso:

“Quiero compartirles algo sin darles ‘spoilers’, la temporada 3 de ‘The Mandalorian’, ¡será fuera de línea!”



En mayo pasado, durante la Star Wars Celebration, se estrenó el tráiler de la siguiente entrega de la historia de Grogu, pero estas imágenes aún no se han hecho públicas.

Hasta el momento, se tienen pocos detalles de lo que veremos en la nueva temporada, pero en marzo del 2022 se reportó que Christopher Lloyd, el actor de ‘Volver al futuro’ se integrará al elenco, aunque su papel aún es desconocido.