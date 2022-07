Los villanos de las películas y series de la fase 5 del MCU: uno es más poderoso que Thanos

‘Blade’ (3 de noviembre de 2023), ‘Ironheart’ (otoño 2023), ‘Agatha: Coven of Darkness’ (invierno 2023/2014), ‘Captain America: New World Order’ (3 de mayo de 2024), ‘Thunderbolts’ (26 de julio de 2024) son otras producciones que conforman la fase 5 de Marvel, pero por el momento Marvel no ha revelado qué villanos enfrentarán los protagonistas de estas series y películas.