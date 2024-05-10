La verdad detrás del beso de Pedro Pascal y Dakota Johnson: fans del actor tienen el corazón roto

En los últimos años, Pedro Pascal ha sido considerado uno de los hombres más atractivos de Hollywood, y aunque él mismo ha expresado que no entiende cómo llegó a ser el crush de todo Internet, su galanura, papeles de padre en el cine y su sonrisa son algunos de los factores.

Captan a Pedro Pascal y Dakota Johnson en romántico beso: fotos

Respecto a la vida amorosa del chileno se sabe muy poco, solo que en el pasado salió con Lena Headey (Cersei de 'Game of Thrones'). Sin embargo, ahora un fuerte rumor corre por Internet: él y Dakota Johnson son pareja.

Todo comenzó cuando en redes sociales las personas compartieron fotos de los famosos caminando muy juntos en una ciudad aparentemente de Estados Unidos. Ambos se mostraban sonrientes y portando elegantes looks que los hicieron resaltar.

A pesar de que en estas primeras fotos ellos no se tomaron de las manos o mostraron algún indicio de que fueran algo más que amigos, eso cambió cuando una cámara los captó muy cariñosos compartiendo un beso. En algunas de ellas, Dakota Johnson rodeó el cuello de Pascal tiernamente con su mano y él por su parte la tomó por la cintura con su brazo.

Inmediatamente, los fans comenzaron a reaccionar a las imágenes afirmando que estaban involucrados sentimentalmente. En los comentarios, las personas se dividieron entre aquellas que mostraron estar emocionadas por la nueva pareja y otras que aseguraron sentirse tristes porque el corazón de Pedro Pascal ya tenía dueña.

"¿Cómo qué Pedrito ya tiene novia? me muero", "Qué química se cargan, me encanta", "Pues más guapo que Chris Martin si está mi Pedrito jaja, bien por ella", "Mi corazón se quebró en mil pedazos, no me la creo", "¿Dakota Johnson y Pedro Pascal son pareja? ay eso jamás lo vi venir", "Estos celos me hacen daño, me enloquecen…", "En términos de soportar, no estoy soportando", "Después de ver estas imágenes no estoy bien" o "Es un día triste para las fans de Pedrito", es lo que externaron.

El beso de Pedro Pascal y Dakota Johnson forma parte de l

a película 'Materialists'

Inmediatamente, los internautas comenzaron a especular sobre la situación y en qué momento Dakota Johnson había terminado su relación con Chris Martin, el integrante de la banda 'Coldplay', para estar con Pascal. No obstante, la realidad es que estos dos famosos no mantienen una relación romántica, sino que fueron fotografiados en el set de grabación de la cinta 'Materialists', dirigida por Celine Song, donde interpretarán a una pareja dentro de la trama.

Aunque por el momento se desconoce la trama y fecha de estreno, algo importante es que el actor que también está trabajando con Pedro Pascal y Dakota Johnson es Chris Evans, quien de igual manera compartirá escenas de besos con la protagonista de '50 sombras de Grey'.

Tras aclararse el contexto de las imágenes y confirmarse que Pedro Pascal está soltero y que Dakota Johnson continúa saliendo con Martin, las personas en redes comenzaron a sentir alegría y envidia al mismo tiempo por Dakota, ya que tendrá la gran oportunidad de compartir besos en pantalla con dos de los galanes más populares de la industria.

