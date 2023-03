'The Last of Us' da primer vistazo a su segunda temporada: revela cómo morirá un protagonista

Neil Drukmann no solo es el copresidente de Naughty Dog (compañía de videojuegos que creó ‘The last of Us’ en 2014), también es el productor ejecutivo de la serie de HBO Max. Por esta razón fue el encargado de revelar a los internautas la primera imagen promocional de la segunda temporada el 19 de marzo de 2023 con el siguiente mensaje para los fans: “No hay ‘The last of Us’ en HBO esta noche. ¡Pero la temporada 2 ya está en camino! ¡Aguanta y sobrevive!”.