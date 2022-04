6 actores de Hollywood que aceptaron un papel solo por dinero: dos son de 'Star Wars'

Algunos actores, a pesar de tener consolidadas carreras, deciden aceptar papeles que no les parecen tan interesantes por dinero. Quizás te sorprendas con los que verás en la lista.

Gary Oldman

El actor Gary Oldman es uno de los más respetados de Hollywood gracias a sus brillantes actuaciones y aunque parezca imposible de creer, él admitió que aceptó estar en el remake de 'Robocop' de 2014, solo porque le ofrecieron una buena paga.

Lo irónico del asunto es que la película no fue bien aceptada por el público y menos por la crítica, pero eso no le importó mucho porque ya había cumplido con su trabajo.

"¿Por qué estoy en esta película? Por dinero. Estoy a merced de lo que hace la industria y de lo que entra por mi puerta. Pero me pareció un guion inteligente y me encanta el punto de vista de José Padilha (director de la cinta)", dijo Gary en una rueda de prensa.

Paul Bettany

Por allá de 2008, Paul Bettany se integró al MCU como la voz de J.A.R.V.I.S, el asistente tecnológico de Tony Stark, quien años después se transformaría en el Vengador, Visión.

Betanny afirmó que en un inició no sabía nada de los cómics de Marvel y después de aceptar su primer papel por la buena paga en 'Iron-Man', se sintió un poco culpable porque no actuaba igual que sus otros compañeros.





"Me siento como un pirata. Esto es un robo. Entro, digo unas líneas en un papel durante dos horas, y luego me dan una bolsa de dinero y me voy y sigo con mi día. Me siento un poco culpable, porque al menos actuar puede ser agotador, con largas horas, ¡pero no hago nada!, fue lo confirmó a la revista Digital Spy.

Harrison Ford

Muchos pensarían que todos los actores originales de la saga de 'Star Wars' regresarían con gusto a la nueva cinta 'El despertar de la Fuerza' en 2015, pero en el caso de Harrison Ford no fue así.

Al ser entrevistado en el programa 'The Tonight Show', esclareció que la manera de convencerlo fue porque le pagaron muy bien, aunque no dijo una cifra en específico.

Alec Guinness

Antes de ser el inigualable Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness ya tenía una gran reputación que lo respaldaba como un actor de grandes aptitudes y, además, había sido acreedor a dos premios Oscar. El primero lo obtuvo como Mejor Actor en la cinta de 1957 'El puente sobre el río Kwai' y el segundo, le fue entregado de manera honorífica en 1980.

Tras obtener el papel como uno de los últimos Jedi vivos en 'Star Wars' explicó en su autobiografía que no la pasó bien en las filmaciones y solo soportó la situación por la paga.

"No puedo decir que esté disfrutando de la película. Cada dos días me llegan nuevos diálogos basura en fajos de papel rosa, y ninguno de ellos aclara mi personaje ni lo hace soportable. Sólo pienso, por suerte, en el precioso pan, que me ayudará a seguir hasta el próximo abril".

Jackie-Chan

Una de las películas más famosas del actor chino es 'Una pareja explosiva', la cual mezcla comedia y acción. Con tres entregas, cada una tuvo su propio éxito y le dio aún más fama a Jackie-Chan.

Sin embargo, estas cintas no son las favoritas del experto en artes marciales, al contrario, solo las hace por dinero y no más.

"Tengo razones para hacer cada película, tengo algo que decir. A diferencia de 'Una pareja explosiva', no había ninguna razón para hacerla simplemente me dan el dinero y estoy bien. Lo que menos me gusta es esta película, pero irónicamente se vendió muy bien en Estados Unidos y Europa", fue lo que dijo a The Hollywood Reporter.

Sean Penn

Sean Penn es muy selectivo con los papeles que acepta, pero hubo uno en especial que no pensó dos veces en tomar por razones muy puntuales.

Una era porque iba a trabajar con un actor que admiraba mucho y la otra, porque era un padre de familia con necesidades económicas.

"Recibí una llamada a altas horas de la noche de Brian De Palma, con quien había trabajado antes en' Casualties of War'. Necesitaba una buena cantidad de dinero, porque ahora tenía un hijo y cuentas que pagar, y el papel que Brian me estaba ofreciendo en 'Carlito's Way' fue buena, además estaba con Al Pacino, a quien amo, así que hice eso", coementó Sean a la revista Interview .