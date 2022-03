Emma Watson y otros actores que rechazaron un papel que ganó un premio Oscar: ¿se arrepienten?

John Travolta

John Travolta pasó a la historia del cine gracias a sus papeles en 'Grease' y 'Fiebre de sábado por la noche'. Para 1994 el director Robert Zemeckis le ofreció el papel de Forrest Gump, pero él lo rechazó porque ya había aceptado ser Vincent Vega en 'Pulp Fiction', cinta que se estrenó el mismo año.

Al final, Tom Hanks interpretó al joven de Alabama y ganó una estatuilla del Oscar a Mejor Actor Principal, de hecho es uno de los famosos que tienen más de un premio en esta categoría. Travolta confesó en 2007 para una entrevista de MTV, que no se arrepiente de haber declinado la propuesta.

"Si no hice algo que hizo Tom Hanks, entonces hice otra cosa igualmente interesante o divertida".

Emma Watson

Un caso similar al anterior le pasó a la exbruja de Hogwarts, Emma Watson, ya que fue considerada para ser la protagonista de la cinta musical 'La La Land' junto a Ryan Gosling.

La actriz lo rechazó de la manera más amable porque estaba centrada en darle vida a Bella en el live action de Disney ‘La Bella y la Bestia’, lo cual agradecieron muchos fans, debido a que el papel era perfecto para ella.

Es importante recordar que Emma Stone fue quien se quedó con el papel y éste le dio su primer premio Oscar como Mejor Actriz Principal.

Mel Gibson

Otro actor que también dijo que no a cierto papel fue Mel Gibson. El director de 'Gladiador', Ridley Scott, pensó en él como la primera opción para ser Maximus; sin embargo, el participante de 'Señales' lo rechazó por dos razones.

La primera es que Gibson se consideraba demasiado grande para tomar el papel, puesto que a su parecer Maximus debía lucir más joven y, la segunda, fue porque cinco años atrás había actuado en 'Corazón Valiente' como William Wallace y en esencia ambos personajes se parecían.

Russell Crowe fue el elegido al final de casting y poco después se llevó a casa su premio Oscar por tan memorable actuación en el filme del año 2000.

Gwyneth Paltrow

En 2015 se estrenó la cinta 'La Chica Danesa', la cual se robó la atención por su temática y personajes. En la ceremonia de los Premios Oscar que ocurrió al año siguiente dicha producción se llevó diversas estatuillas y una de ellas fue la de Alicia Vikander como Mejor Actriz de Reparto por su actuación como Gerda.

El galardón pudo ser de Gwyneth Paltrow, pues fue considerada para el papel pero ella terminó por declinar sin razón aparente.

En el pasado, la actriz ya había recibido una estatuilla gracias a su interpretación dentro de la cinta 'Shakespeare Apasionado' como Viola De Lesseps.

Harrison Ford

El actor conocido por su papel como Han Solo en 'Star Wars' es de los pocos veteranos de Hollywood que no tienen un premio Oscar y, de hecho, tuvo la oportunidad de conseguirlo si hubiera aceptado el papel de Bob Barnes en ‘Syriana’.

George Clooney fue la elección final y ganó su presea como Mejor Actor de Reparto gracias a esta película que tenía una trama llena de política.

Harrison Ford explicó en 2006 durante una entrevista que se arrepiente un poco de su decisión, porque no confiaba en la veracidad de la historia al inicio.

"Vi un poco de la película y desearía haber interpretado el papel que me ofrecieron. No me sentí lo suficientemente fuerte acerca de la veracidad del material y creo que cometí un error. Creo que la película sufrió algunos cambios y creo que mucho de ella es muy veraz. Las cosas que pensé que no eran, fueron obvio después de que me levanté de la mesa".