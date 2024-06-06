'Eric': ¿La nueva serie de Netflix está basada en casos reales de niños desaparecidos?

Video ‘El caso Asunta’: la desgarradora historia real en la que está basada la serie de Netflix

Netflix se renueva cada mes con series interesantes y el pasado 30 de mayo agregó a su catálogo una que llamó la atención del público de inmediato: 'Eric'. Un dato curioso sobre esta serie es que no es mera ficción, ya que el contexto en el que ocurre se inspira en hechos de la vida real.

¿Cuál es la trama de 'Eric', la nueva serie de Netflix?

'Eric' tiene como protagonista a Vincent Anderson, un titiritero que trabaja en un programa infantil similar a 'Plaza Sésamo' en la década de los 80 en Nueva York. Su vida tranquila da un giro cuando su hijo de nueve años, Edgar, desaparece camino a la escuela.

Vincent se sumerge en una búsqueda desesperada y, al no haber señales, se convierte en alcohólico, lo cual provoca que tenga alucinaciones de un muñeco gigante llamado Eric, el fue inventado por su hijo perdido.

La historia de 'Eric' no solo nació gracias al talento de los guionistas de Netflix, sino que también estuvo basada en hechos que ocurrieron en la realidad, tal como pasó con la famosa serie 'El caso Asunta'.

'Eric' de Netflix: Un drama basado en las desapariciones de niños en los 80

Abi Morgan, creadora de la serie explicó en una entrevista para 'RadioTimes' que el drama televisivo estuvo inspirado en una serie de desapariciones de niños en Estados Unidos que ocurrieron en el transcurso de los 80.

"Bueno, quiero decir, curiosamente, creo que cuando crecí en el Reino Unido en los años 80, recuerdo que me perseguían esas historias de niños desaparecidos, y luego, cuando fui a Nueva York, cuidé a un niño a mediados de los años 80. Mientras estaba allí, vi a los niños de los cartones de leche y a las personas desaparecidas. Eso siempre ha sido muy inquietante", fue lo que comentó.



De hecho, en un capítulo de 'Eric' se ve cómo aparece un cartón de leche con la foto de un niño, recordando al público la crisis de niños desaparecidos que hubo en aquel país.

No obstante, es importante mencionar que la desaparición de Edgar Anderson y Marlon Rochelle que se muestran en la serie no se basan en casos específicos de niños extraviados; más bien, estos sí son invención del show, lo cual fue rectificado también por Morgan en la misma entrevista con el medio mencionado.

"No creo que alguna vez se haya basado en un caso específico, pero creo que al elegir regresar a esa época, quería regresar a ese período tan vívido de la historia en el que, obviamente, hubo esos casos. Cualquiera que esté familiarizado con los años 80 recordará los secuestros muy publicitados y la posterior locura del " peligro de extraños " de la época", fue como finalizó.