Xóchitl Gómez sí sabe artes marciales y otros secretos de la actriz latina de 'Doctor Strange'

En 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness' se presentan personajes del MCU con diferentes variantes , aunque la joven América Chávez sólo tiene una versión. Esta chica es interpretada por Xóchitl Gómez, una actriz latina que está acaparando la atención de los reflectores. Te contamos más sobre ella.