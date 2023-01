Actriz de ‘Enid’ tomó entrenamiento para hombres lobo: contó cómo se preparó para ‘Wednesday’

Jenna Ortega aprendió a tocar violonchelo y otras cosas para interpretar a Merlina en ‘Wednesday’, pero no fue la única que se tuvo que preparar arduamente para su papel en la serie de Netflix.

La actriz que le dio vida a Enid, su compañera de cuarto y mejor amiga en la ficción, recientemente contó cómo fue su proceso.

Emma Myers contó cómo se preparó para ser Enid en ‘Wednesday’, serie de Netflix

A diferencia de Jenna Ortega, que tiene muchas cosas en común con el personaje de Merlina, Emma Myers no se parece tanto a la joven loba a la que le dio vida en la serie de Netflix.

Así lo reveló la estrella de 20 años en entrevista con Jimmy Fallon el pasado 4 de enero:

“Soy optimista, creo que esa es una de las pocas cosas que tengo en común con Enid. No me gusta usar ropa colorida, no soy extrovertida, soy introvertida…”.



En ese sentido, su actuación fue bastante convincente.

En la misma conversación, Emma Myers fue cuestionada sobre cómo fue darle vida a un licántropo, a lo que ella respondió:

“Hicimos un entrenamiento para hombres lobo una vez”



Según explicó, fue solamente en preparación para el episodio 6 de ‘Wednesday’, pues fue en el que la pudimos ver con el resto de su familia, cuyos integrantes también se transforman en lobos por la noche.

Sobre cómo fue dicho entrenamiento, contó:

“Nunca en mi vida había hecho tanto parkour. Estaba corriendo sobre el piso en cuatro (usando sus manos además de sus pies), saltando sobre cosas… Había hombres que pretendían ser ovejas y caminábamos hacia ellos en cuatro, formando un círculo”.



Aunque admitió que a cualquier persona que viera el proceso de lejos le resultaría raro, celebró que “funcionó” para su interpretación.



Ya a finales de noviembre del 2022, Emma Myers había contado un poco de cómo se preparó para interpretar a Enid en ‘Wednesday’ al medio ‘Popternative’.

Según relató en aquella ocasión, buscó hacerle “justicia” al personaje:

“Quería que hubiera suficiente contraste entre Merlina y Enid, porque eso es como un punto de humor en la serie, el hecho de que son tan diferentes”.



Un detalle que quizá no todos los fans de la serie notaron es que el cabello rubio de la mejor amiga de Wednesday Addams era, en realidad, una peluca y no su melena natural.

Así lo reveló Tara McDonald, diseñadora de cabello y maquillaje de la producción, a ‘Centennial Beauty’:

“Mandé a hacer una peluca para Enid porque (Emma Myers) tiene el cabello café y no quería decolorarlo”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez imaginaste cómo fue la preparación de Emma Myers para interpretar a Enid?