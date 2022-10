Emma D'Arcy (Rhaenyra) es una persona no binaria: explicó por qué escogió el papel de una mujer

El salto temporal de 10 años en ‘House of the Dragon’ introdujo a nuevos personajes, pero también presentó a nuevos actores y actrices, como lo es el caso de Emma D’Arcy.

Emma da vida a la versión adulta de Rhaenyra Targaryen, y recientemente compartió en una entrevista qué es lo que siente al interpretar a una mujer, pues se considera una persona no binaria.

Emma D’Arcy habló sobre ser una persona no binaria en ‘House of the Dragon’



Emma D’Arcy no teme ocultar su identidad de género ante el mundo; por el contrario, busca compartir su experiencia para visibilizar a las personas no binarias:

"¡Es complicado! En términos de queerness, la única buena razón para ser una persona no binaria, pública y profesionalmente, es que espero que ayude a las personas más jóvenes que se sienten igual, que sepan que hay lugar en esta industria para ellos”

Por si no lo tienes claro, una persona no binaria es alguien que no se reconoce al cien por ciento como hombre o como mujer, las dos identidades de género más comunes.

Por el contrario, pueden oscilar entre ambas identidades (lo femenino o lo masculino), pero también pueden no sentirse cómodas con ninguna de las dos. De esta manera se reconocen a sí mismas como personas no binarias.

Es así como Emma D’Arcy habló con The Independent sobre su experiencia al interpretar a una mujer en la serie de HBO ‘House of the Dragon’. Al respecto, mencionó:

“Realmente me gusta interpretar a mujeres y lo hago muy bien. Mi peor escenario es que de repente la gente me diga qué papel puedo o no puedo interpretar”.



También afirmó que cuenta con las habilidades necesarias para interpretar a una mujer, no solo porque lo fue anteriormente, sino porque sabe hacer su trabajo:

“Tengo todas las herramientas necesarias para interpretar a mujeres. Viví como tal durante mucho tiempo; la gente todavía piensa que soy una.”

Emma D’Arcy habló sobre ser Rhaenyra Targaryen en ‘House of the Dragon’



Recordemos que el papel al que da vida en ‘House of the Dragon’ es Rhaenyra Targaryen, una mujer destinada al ocupar el Trono de Hierro que a la vez debe enfrentar diversos juicios y problemáticas para tomar el poder.

Emma D'Arcy habló sobre el hecho de que Rhaenyra Targaryen no es una mujer común y corriente, sino que tiene características con las que se identifica como persona no binaria.

Esto debido a que Rhaenyra tiene el profundo sueño de habitar un espacio masculino en Westeros. Según D’Arcy, es un deseo que la princesa tiene, pero que su género se lo impide.

“Ese deseo de buscar una especie de libertad masculina y ocupar espacio, en la forma en que ella percibe que lo hacen los hombres, realmente me habló. Sentí eso cuando era menor”.