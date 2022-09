Fans acusan a ‘House of the Dragon’ de tener contenido homofóbico: “acaban de perder un fan”

El elenco de ‘House of the Dragon’ tiene lindos romances en la vida real. Por desgracia, los personajes que interpretan en la serie no cuentan con la misma suerte.

Fue evidente que el matrimonio entre Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon era un arreglo que beneficiaba a sus respectivas casas, pues en realidad ellos estaban interesados en otras personas.

En el caso de Laenor, mantenía una relación secreta con Joffrey Lonmouth. Esto debido a que las relaciones homosexuales no eran bien vistas. Pero no imaginaba el fatal destino que tendría su amado (el cual ocasionó molestias entre los fans de la serie).

La muerte de Joffrey en ‘House of the Dragon’



En el episodio cinco de ‘House of the Dragon’ se realiza la celebración del enlace matrimonial entre Rhaenyra y Laenor. Sin embargo, esto ocasiona ciertas molestias para sus respectivos amantes, Joffrey Lonmouth y Sir Criston Cole.

Cuando Joffrey descubre que el guardia tiene algo que ver con la princesa, no duda en dirigirse a él para hacerle saber que conoce su secreto, y que por el bien de todos sería mejor que nadie revele nada sobre sus respectivos amoríos.

No obstante, estos comentarios alteran la furia de Sir Criston Cole, por lo que decide apuñalar sin piedad al amante de Laenor. Se trata de una escena muy gráfica al estilo de ‘Game of Thrones’, pues se aprecia cómo el rostro de Joffrey queda por completo desfigurado. Laenor llora junto al cuerpo de su amado y después se lleva a cabo su matrimonio de Rhaenyra.



Sin embargo, los seguidores de la serie han cuestionado esta escena, pues señalan que se trata de contenido homofóbico en ‘House of the Dragon’.

Fans piensan que ‘House of the Dragon’ tiene contenido homofóbico



En repetidas ocasiones se había acusado antes a ‘Game of Thrones’ de tener contenido homofóbico entre sus escenas, pues era normal que los personajes LGBT+ que aparecían en ella no duraran muchos episodios con vida.

Ahora se le señala de lo mismo a su spin-off, ‘House of the Dragon’, pues el asesinado de Joffrey fue criticado por los seguidores de la serie, quienes expresaron sus opiniones a través de redes sociales.

“Honestamente, ya superé la homofobia casual de ‘House of the Thrones’ o ‘Game of Dragons’ y todas las demás franquicias pop que aún entierran a sus homosexuales con tal alegría macabra. Le di una oportunidad al programa, pero ahora estoy fuera”

Otro usuario considera que el episodio 5 de ‘House of the Dragon’ debería tener una advertencia de contenido, en la que se anticipe que habrá un asesinado inducido por la homofobia.

“Como sea, ‘House of The Dragon’ es homofóbico y yo pondría una GRAN advertencia de ASESINATO inducido por homofobia para el último episodio :)”

También han surgido preguntas cómo las siguientes: ¿por qué el racismo no aparece en ‘House of the Dragon’, pero la homofobia sí?, o ¿por qué el incesto es bien visto en la serie y la homosexualidad no?, así lo expresaron fans en redes sociales.

“El incesto está bien, pero ¿chicos besándose? @houseofDragón acaban de perder un fan”

Otro usuario comentó que no está de acuerdo con ningún programa, como ‘House of the Dragon’, que presente una pareja queer al inicio de un episodio para que al final uno de ellos sea asesinado:

"******* spoilers de House of Dragon ******* No voy a entrar en un debate sobre esto, pero no estoy contento con ningún programa en el que pueda escribir esta oración: 'Se presenta una pareja queer al comienzo del episodio, y uno de ellos es brutalmente asesinado/agredido al final de la misma'."