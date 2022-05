Elizabeth Olsen reveló la trama de ‘Doctor Strange 2’ hace 7 años, pero no nos dimos cuenta

Elizabeth Olsen ha evolucionado como actriz en diversas películas. Incluso dentro del MCU su personaje, Wanda Maximoff, ha crecido considerablemente. Recordemos que su primera aparición fue en ‘Avengers: Age of Ultron’, y que a partir de ese momento ha sido un personaje recurrente.

Sin embargo, está circulando de nuevo un video en Internet de hace siete años donde la actriz, sin saberlo, hace un spoiler de lo que le ocurriría a Wanda en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’: te lo contamos.

Elizabeth Olsen reveló hace 7 años la trama de ‘Doctor Strange 2’



El video se trata de una entrevista que se le hizo a Elizabeth Olsen tras el estreno de ‘Avengers: age of Ultron’, la primera película en la que se presentó el personaje de Wanda Maximoff.

En ella se le preguntó a la actriz cómo le gustaría ver a Scarlet Witch en sus siguientes apariciones en el universo de Marvel. Al respecto, Elizabeth contestó:

Quiero decir, mi favorito es ‘House of M’ pero eso nunca va a pasar. Pero si ella pudiera tener dos bebés falsos y todos le dijeran que ellos en realidad no existen y ella se volviera loca, sería de no creerse. Pero no creo que vayan a hacer eso. Puede que sea muy oscuro para el universo de Marvel. Cuando ella pierde la cabeza es mi parte favorita de los cómics.

Sin saberlo, literalmente Elizabeth Olsen contó lo que veríamos sobre su personaje en pantalla 7 años después. A pesar de que la actriz consideraba que tal vez este giro de la Bruja Escarlata era muy oscuro, no contaba con que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sería dirigida por Sam Raimi, conocido por los toques de terror que les da a sus producciones.

Si bien en ‘House of M’ lo que acontece principalmente es que Wanda enloquece y cambia todo el universo a manera de que Magneto es el líder y los mutantes son la raza dominante, se puede ver un ‘crossover’ importante de personajes, tal como se vio en ‘Doctor Strange 2’ con los Illuminati.

¿Siempre se pensó que Wanda sería la villana en ‘Doctor Strange 2’?



Si bien Elizabeth Olsen confesó hace 7 años lo que le habría gustado ver sobre el futuro de su personaje, la realidad es que en ese momento no era certero lo que le ocurriría a WandaMaximoff en películas posteriores.

En entrevista con Rolling Stone el pasado 9 de mayo de 2022, el guionista Michael Waldron reveló algunos secretos sobre Scarlet Witch en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

En ella confesó que si bien gracias a los cómics se sabía el futuro de Wanda, ellos como escritores no sabían con certeza cuándo incluir en las películas de Marvel este giro oscuro del personaje:

Bueno, en primer lugar, es cierto quién es la versión del personaje de los cómics y qué hace ella en los cómics. Siempre fue hacia dónde se dirigía Wanda en el MCU, incluso cuando heredé la película. La pregunta simplemente se convirtió en, cuando ciertamente, hubo una versión de esta película en la que Wanda era parte del conjunto que terminó, supongo, con ella volviéndose mala, y luego podría haber sido antagonista de otra película. Pero siento que en ese caso , hubieras tenido una versión diluida de Wanda que se estropeara porque sigue siendo la película del Dr. Strange. Ella no sería la protagonista, y en realidad no sería la antagonista. Tendrías que tener una [diferente] antagonista a lo largo de la totalidad de la mayor parte de la película.



Además, reveló que creyeron prudente que fuera esta película en donde se viera la villanía de Scarlet Witch, ya que ello concordaba con lo que se vio al final de la serie de Disney+ Wanda Vision.