El elenco de ‘The Wedding Planner’ 21 años después: uno de sus actores ya falleció

Hay películas de bodas desastrosas para morirte de risa, una de ellas es ‘Experta en bodas’ (por su nombre en español), la cual narra la historia de Mary Fiore, una mujer que debe decidir entre seguir con su carrera o el amor.

Han pasado 21 años desde que la cinta ‘The Wedding Planner’ llegó a la gran pantalla, por eso te mostramos qué ha sido de sus protagonistas.

Jennifer Lopez - Mary en la película ‘The Wedding Planner’

A sus 32 años, la actriz Jennifer Lopez se metió en el papel protagónico de Mary Fiore, una experta en organización de enlaces nupciales que siente atracción por el doctor Steve Edison, sin saber que se trata de su nuevo cliente.

Luego de este personaje, JLo siguió su carrera en el cine y con el tiempo se ha unido a proyectos como ‘Ciudad del silencio’, ‘Marry Me’, ‘Hustlers’ y ‘Second Act’.





Sin embargo, Jennifer Lopez es más conocida por su música con canciones como ‘On The Floor’ , ‘Dance Again’, ‘Get Right’ y ‘Waiting for Tonight’, con las que se ha ganado el cariño de sus seguidores.

En sus redes sociales, la cantante se mantiene muy activa y comparte algunas fotografías y videos de sus próximos proyectos, como la película ‘Shotgun Wedding’, donde comparte pantalla con estrellas como Josh Duhamel y Jennifer Coolidge.

Matthew McConaughey - Steve Edison en la película ‘The Wedding Planner’

A lo largo de la película ‘Experta en bodas’, Matthew McConaughey dio vida a Steve Edison, el prometido de la influencer Fran Donolly y el cliente de Mary (por Jennifer Lopez).

Previo a su personaje en la comedia romántica dirigida por Adam Shankman, Matthew McConaughey se unió al elenco de ‘Dazed and Confused’, la cual se estrenó en 1993 y tuvo a celebridades como Milla Jovovich y Ben Affleck.



Trece años después de ‘Experta en bodas’, en 2014, Matthew McCounaughey recibió el premio Oscar a Mejor Actor por la película ‘Dallas Buyers Club’, en la que dio vida a Ron Woodroof y trabajó junto a Jared Leto y Jennifer Garner.

‘El niño y el fugitivo’, ‘Bernie’, ‘Saldo de cuentas’ y ‘El defensor’ son sólo algunas de las películas en las que el actor, de ahora 53 años, ha participado.





Kathy Najimy - Geri en la película ‘The Wedding Planner’

Desde la década de los 80, la actriz Kathy Najimy, quien se transformó en Geri para la película ‘The Wedding Planner’, incursionó en la industria del entretenimiento.

Una de las cintas más queridas por sus seguidores es ‘Hocus Pocus’ que se lanzó en 1993. En ella interpretó a Mary, una de las hermanas Sanderson, junto a famosas como Sarah Jessica Parker y Bette Midler.



Kathy Najimy, de ahora 65 años de edad, ha participado en producciones como ‘Sin dejar ir’, ‘The Scream Team’, ‘Single All The Way’ y ‘Hocus Pocus 2’ que vio la luz en septiembre de 2022.





Más allá de su carrera como actriz, Najimy también es activista. Ha participado en campañas como Remember Me Thursday a favor de las mascotas sin hogar y el anuncio It's Your Call, con el fin de eliminar el estigma hacia el aborto. En una entrevista con Glamour el 10 de octubre de 2022, habló sobre la pasión en la que se ha desempeñado desde que tenía 16 años.

"Me considero madre y activista y luego actriz. No es una elección que hago. Es sólo que te gusta lo que te gusta y te atrae lo que te parece importante y no es a propósito. He tenido la suerte (de ser) activista desde mi adolescencia, así que siempre estaba en mítines y hablando y reuniendo a la gente. Me siento privilegiada de tener una voz”, puntualizó.

Justin Chambers - Massimo en la película ‘The Wedding Planner’

En la película protagonizada por Jennifer Lopez, ‘Experta en bodas’, Justin Chambers se metió en el papel de Massimo, un joven que complica la situación de Mary.



Mejor conocido por su participación en la serie ‘Grey’s Anatomy’, donde encarnó a Alex Karev, el actor se ha ganado el cariño de sus fans gracias a sus producciones.

A sus 52 años de edad, Justin Chambers ha demostrado sus dotes artísticos en entregas como 'Southern Belles', 'American Bred', 'Private Practice' y 'Cold Case'.

Judy Greer - Penny en la película ‘The Wedding Planner’

Aunque la artista Judy Greer conquistó a sus seguidores con su papel antagónico de Lucy Wyman en la película ‘13 Going on 30’ (2004), tres años antes ya había salido en ‘Experta en bodas’, donde encarnó a Penny.



Con el paso del tiempo, Judy Greer ha destacado por su interpretación en entregas como ‘Arrested Development’, ‘27 Dresses’ y ‘Jurassic World’, donde compartió créditos con Bryce Dallas Howard y Chris Pratt.

En su cuenta de Instagram, donde ha juntado más de 400 mil seguidores, Greer comparte algunas fotografías de su vida cotidiana y proyectos a futuro, como la serie ‘Reboot’.

Alex Rocco - Salvatore en la película ‘The Wedding Planner’

Durante 2001, Alex Rocco se transformó en Salvatore para la comedia romántica. Tras la entrega, el artista continuó su carrera artística.

‘And They Are Off’, ‘Lady in White’, ‘Now Here’ y ‘Party Down’ fueron algunas de las producciones en las que Alex Rocco participó con el paso de los años. No obstante, murió a los 79 años en julio de 2015.

Cuéntanos, ¿recordabas a los protagonistas de ‘The Wedding Planner’? ¿En qué otras entregas te habría gustado ver al elenco?