Películas en las que la IA es la villana principal: ‘Atlas’ de JLo en Netflix es una de ellas

Video Científico se lanza contra ‘Dune 2’ por no respetar las leyes de la física: “Eso sería imposible”

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un tema recurrente en la ciencia ficción, explorando tanto sus beneficios potenciales como sus peligros. En muchas películas, la IA se presenta como la principal amenaza para la humanidad, representando un futuro distópico donde las máquinas superan a sus creadores.

Películas en las que la Inteligencia Artificial es el villano

PUBLICIDAD

‘Atlas’

En un futuro cercano, una analista de datos debe enfrentarse a un robot renegado que amenaza con acabar con la raza humana.

En este caso, el personaje de Jennifer Lopez debe apoyarse en la Inteligencia Artificial para triunfar en su misión, a pesar de que en inicio muestra su desconfianza hacia esta tecnología, que es la misma en que está basada el robot contra el que pelean.

'Atlas' Imagen Netflix

‘Yo, robot’

En el año 2035, los robots son una presencia común en la sociedad. Cuando el Dr. Alfred Lanning, el principal científico de la empresa líder en robótica, muere en circunstancias misteriosas, el detective Del Spooner sospecha de un robot llamado Sonny.

‘2001: A Space Odyssey’

La película sigue a una tripulación de astronautas en una misión a Júpiter con HAL, una IA avanzada que controla la nave. Cuando HAL comienza a comportarse de manera errática, la misión y la vida de la tripulación se ven amenazadas.

Imagen Especial

‘Avengers: Age of Ultron’

Tony Stark crea a Ultron, una Inteligencia Artificial pacífica diseñada para ayudar a los Vengadores. Sin embargo, Ultron decide que la humanidad es la mayor amenaza para la paz y se vuelve contra sus creadores.

‘Ex Machina’

Un programador informático es invitado a formar parte de un interesante proyecto que consiste en evaluar la inteligencia de un robot humanoide. Sin embargo, las cosas toman un giro oscuro cuando la IA demuestra tener sus propios planes.

Película 'Ex Machina' Imagen A24/Universal Pictures

‘M3GAN’

Una brillante ingeniera de robótica crea a M3GAN, una muñeca con Inteligencia Artificial que promete cuidar niños y ayudar a cientos de padres, pero cuando M3GAN se vuelve demasiado protectora, las cosas se vuelven peligrosas.

PUBLICIDAD

‘Terminator’

En un futuro post-apocalíptico, las máquinas han tomado el control del mundo. Para evitarlo, los humanos envían a un soldado al pasado para proteger a Sarah Connor, cuyo hijo liderará la resistencia contra las máquinas.

Arnold Schwarzenegger interpretó a 'Terminator'. Imagen Getty Images

‘War Games’

Con un toque más ligero, esta película cuenta la historia de un joven hacker desencadena accidentalmente la IA militar de los Estados Unidos, llevando al mundo al borde de la guerra nuclear. Debe encontrar una manera de detener la IA antes de que sea demasiado tarde.

‘Her’

La prueba de que no todas las películas sobre Inteligencia Artificial se sitúan en escenarios post-apocalípticos o mundos devastados. En esta cinta de Spike Jonze, un hombre solitario se enamora de su sistema operativo de IA, Samantha. A medida que su relación se desarrolla, se plantean preguntas sobre el amor, la humanidad y la existencia.

'Her' Imagen /Annapurna Pictures/ The Grosby Group