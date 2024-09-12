Joaquin Phoenix y Rooney Mara nombraron a su hijo River en honor al hermano fallecido del actor

Joaquin Phoenix y Rooney Mara forman una de las parejas más queridas del espectáculo. Ambos son reservados, grandes actores y están sumamente comprometidos con el activismo. Además, su historia de amor es poco convencional, pero muy romántica.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara se conocieron al filmar la película 'Her'

PUBLICIDAD

Joaquin Phoenix y Rooney Mara provienen de contextos muy diferentes. La actriz es hija de una familia con mucho dinero, dueña de un equipo en la NFL. El protagonista de 'Joker', en cambio, creció en la pobreza. Sus padres eran parte de una secta llamada ‘Los niños de Dios’, donde el abuso sexual a menores era común. Por si fuera poco, Joaquin y su hermano se veían forzados a pedir dinero en las calles para subsistir.

Sin embargo, el destino unió a Mara y su ahora esposo. Ambos son excelentes actores y se conocieron filmando la película ‘Her’, en la cual interpretaron a una pareja en proceso de divorcio. En aquel momento no tuvieron oportunidad de conversar mucho, pero Mara obtuvo la atención de Joaquin.

Años más tarde, Phoenix admitió que Rooney fue la primera mujer a la que buscó en Google. En sus palabras:

“Ella es la única chica que busqué en Internet. Solo éramos amigos, amigos de correo electrónico. Yo nunca había hecho eso. Nunca busqué a una chica en línea”.



La relación se hizo oficial en 2016 y desde entonces sus fans no pierden detalle de su relación, aunque ellos prefieren ser reservados con su vida privada. No obstante, existe una imagen muy famosa de la pareja en la que están sentados afuera de la ceremonia de los Premios Oscar, en una jardinera, comiendo una hamburguesa vegana.

Una de sus mayores pasiones en común es el activismo, especialmente en pro de los animales y del medio ambiente. Ambos son veganos y asisten de manera regular en eventos y campañas de concientización. De hecho, en una ocasión fueron arrestados juntos, por participar en una protesta.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara se casaron en una boda secreta

Manteniendo la discreción que los caracteriza, la pareja se comprometió en 2019 y un año después tuvieron en una boda secreta. En 2020 también le dieron la bienvenida a su primer hijo, a quien nombraron River, en honor al fallecido hermano de Joaquin.

PUBLICIDAD

Aunque no suelen hablar de su relación ante los medios, todo parece indicar que están esperando a su segundo hijo. Durante una alfombra roja reciente, Mara usó un vestido negro que dejaba ver su ‘pancita’.

Joaquin y Rooney son, sin duda, una de las parejas más encantadoras de Hollywood, y prueba de ello son las apasionadas palabras que Phoenix le dedicó a su esposa al ganar un premio en el Festival de Toronto: