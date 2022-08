‘House of the Dragon’: así se verían los personajes si fueran como en los libros

En 'Game of Thrones' los personajes se ven diferentes a los libros y en la serie precuela ‘House of the Dragon’ ocurre lo mismo. Mira cómo se verían si fueran fieles a la descripción hecha por George R.R. Martin.Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.