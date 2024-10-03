'Fullmetal Alchemist': 7 impresionantes frases que forjarán en ti un corazón de acero
El manga (y posterior anime) 'Fullmetal Alchemist' está lleno de perlas de sabiduría que los fans atesoran. Te compartimos algunas de las mejores frases.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Video Las 5 técnicas más poderosas de 'Dragon Ball' (el Kame Hame Ha no es la más potente)
'Fullmetal Alchemist', manga creado por la talentosa Hiromu Arakawa y adaptado posteriormente al anime en dos ocasiones, se ha transformado en una de las obras más aclamadas en la historia del manga y anime.
La historia nos relata lo sucedido con Edward y Alphonse Elric en su viaje por recuperar sus cuerpos y encontrar la verdad detrás de tanta tragedia. Los lazos que entablan durante su travesía, los peligros enfrentados y la sabiduría adquirida, ocasionaron que ambos hermanos crecieran para transformarse en auténticos héroes.
Por esta razón queremos recordar 7 frases que marcaron a los protagonistas y por supuesto, a sus fans. ¡Es hora de forjar un corazón de acero!
#1 Ambición y fe
"El Sol es solo una esfera llena de hidrógeno, si te acercas demasiado, solo te quemarás".
Imagen Wordpress
#2 El universo
"Uno es todo, todo es uno…"
#3 Ponerse de pie
"Levántate y camina hacia adelante, tienes las piernas para hacerlo"
#4 La belleza del mundo
"Nada es perfecto; el mundo no es perfecto, pero está ahí para nosotros, haciéndolo lo mejor que puede. Eso es lo que hace que sea tan condenadamente hermoso"
#5 Tener un propósito
"Mientras sigamos vivos no seremos irrelevantes para este mundo"
#6 Amor
"Siempre hay algo más importante que uno mismo o nuestros sueños"
7# Un corazón de acero
"Una lección sin dolor no tiene sentido. Eso es porque no se puede ganar algo sin sacrificar algo a cambio. Sin embargo, una vez que hayas soportado el dolor y lo hayas superado, ganarás un corazón que es más fuerte que todo lo demás. Así es, un corazón de acero".
Relacionados: