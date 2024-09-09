24 caricaturas japonesas que fueron lo mejor de nuestra infancia (justo en la nostalgia)

Video Los papás de 'Rugrats' tenían 30 años en la caricatura y los millennials no lo pueden creer

La infancia es una de las etapas que recordamos con mayor cariño. Los juegos, los artículos que coleccionábamos, la escuela y los amigos son de las mejores memorias. Todo era más sencillo y lleno de diversión.

Y las caricaturas no se quedan atrás (en especial las japonesas), pues nos regalaron momentos inolvidables. Aquí un recuento de los animes que fueron lo mejor de nuestra infancia.

PUBLICIDAD

#1 Candy Candy

Este manga japonés fue ilustrado por Kyōko Mizuki. Posteriormente se convirtió en una conocida serie animada a nivel internacional. Constó de 115 episodios y fue producida por Toei Animation.

La serie cuenta la historia de una pequeña que es abandonada en la nieve cuando era bebé, a las puertas del orfanato conocido como 'El hogar de Pony'. A pesar de las adversidades, Candy es una chica muy alegre y optimista, con lo cual se gana el cariño de quienes la conocen.

#2 Ranma ½

Esta historia fue creada por Rumiko Takahashi. Fue una de las caricaturas más populares de Japón, y aunque fue criticada por su temática, tuvo un gran éxito.

Narra la vida de Ranma Saotome, un joven de 16 años que fue entrenado en las artes marciales desde que era pequeño. En uno de sus entrenamientos cae por accidente a un foso encantado, llamado el Estanque de la mujer ahogada. Después del suceso, adquiere una maldición que lo convierte en mujer cada que tiene contacto con el agua fría.

Imagen Shogakukan

#3 Súper Campeones

Es una de las series animadas favoritas de nuestra generación. Fue obra de Yōichi Takahashi y también comenzó como un manga, pero posteriormente fue adaptada para la televisión.

Narra las intrépidas aventuras de Tsubasa Ōzora, (mejor conocido en Latinoamérica como Oliver Atom) y sus mejores amigos. Oliver sueña con jugar con el equipo más famoso de esa ciudad: el Shutetsu.

#4 Naruto

Naruto es una serie de manga escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto. A pesar de los años, la caricatura sigue siendo muy popular entre grandes y pequeños.

PUBLICIDAD

El protagonista es un joven aspirante a ninja llamado Uzumaki Naruto. Es un muchacho que sueña con convertirse algún día en el líder de su aldea (Hokage). Su objetivo no será nada fácil, pues cuando era solo un bebé le fue confiado en su interior el poder de un ser malvado.

#5 Yu-Gi-Oh!

Este manga fue obra de Kazuki Takahashi. Ha dado lugar a una gran franquicia, de donde han salido juegos de cartas, películas, videojuegos y claro, la popular serie animada.

La historia gira en torno a Yugi Moto, un estudiante de secundaria que recibe un antiguo artefacto egipcio conocido como el Rompecabezas del Milenio, por parte de su abuelo. Yugi y sus amigos suelen jugar con cartas, pero todo cambia cuando se vuelven parte de la realidad.

#6 Sakura Cardcaptors

Esta serie animada fue creada por el grupo de mangaka CLAMP. Su adaptación al anime fue dirigida por Morio Asaka. En 2018 se hizo una nueva adaptación llamada Sakura Card Captor: Clear Card.

La caricatura se trata de Sakura Kinomoto, una niña común y corriente, cuya vida cambia cuando descubre un libro repleto con las cartas Clow. Ahora será la encargada de reunir todas las cartas, con ayuda de Kero.

#7 Mazinger Z

'Mazinger Z' marcó la infancia de muchos niños en los años 80. Fue creada por el guionista y dibujante Gō Nagai, quien se vio influenciado por 'Astro Boy' . El éxito del manga fue inmediato y el mismo año de su lanzamiento se realizo la adaptación para la serie animada.

PUBLICIDAD



Se trata de dos arqueólogos que encuentran los restos de una civilización antigua, la cual era capaz de construir robots gigantes. Uno de ellos, el doctor Hell, piensa que puede construir robots semejantes y con eso dominar el mundo. Pero el otro, el doctor Kabuto, no piensa secundar sus malvados planes, por lo que se convierten en enemigos.

Imagen Toei Animation

#8 Pokémon

Pocas series han logrado tener el éxito que 'Pokémon' ha conseguido. La franquicia es manejada por The Pokémon Company, un consorcio japonés entre Nintendo, Game Freak y Creatures. La fama de la historia volvió a su auge tras el juego de realidad aumentada, 'Pokemon Go'.

'Pokémon' trata de Ash Ketchum, un niño de 10 años que sueña con llegar a ser el mejor entrenador Pokémon del mundo, por lo que visita al profesor Oak. El primer paso es elegir a un Pokémon y Ash escoge a Pikachu, quien se convertirá en su mejor amigo.

#9 Sailor Moon

'Sailor Moon' es una de las caricaturas japonesas más queridas. Incluso el Sailor Moon Day sigue siendo celebrado por adultos y niños. Es una serie considerada emblemática.

Una adolescente de 14 años muy distraída e imprudente, llamada Usagi Tsukino, tendrá un cambio en su vida cuando conoce a una gata llamada Luna. Ella le habla acerca de su misión como Sailor Scout y de salvar a la Tierra de futuros invasores malignos.

Imagen Toei Animation

#10 Heidi

Esta serie animada data de 1974 y está inspirada en el libro homónimo de la escritora suiza Johanna Spyri. La caricatura consta de 52 episodios que lograron quedarse en el gusto del público.

PUBLICIDAD

Heidi es una pequeña niña que quedó huérfana de padre y madre. Ella es enviada a vivir con su abuelo, un viejo gruñón que vive en los Alpes suizos. Poco a poco, el anciano y su nieta irán encariñándose, y ella vivirá múltiples aventuras con sus nuevos amigos.

Imagen Youtube

#11 Los caballeros del zodiaco

'Los caballeros del zodiaco' o 'Saint Seiya' marcó a toda una generación. La primera temporada de la serie se comenzó a transmitir en 1989 y tuvo 114 episodios en total. Fue creación de Masami Kurumada.

Relata la historia de 5 míticos guerreros que han adoptado varias constelaciones como símbolos guardianes. Ellos deberán salvar a la diosa Atenea de las fuerzas del mal.

Imagen Toei Animation

#12 Remi

Esta serie de anime fue hecha por TMS Entertainment en 1977. Está basada en la novela 'Sin familia' , del escritor francés Hector Malot. La caricatura tuvo 51 episodios.

Remi es un niño bastante sensible e inteligente, con un gran talento para la música. Su padrastro lo entrega contra su voluntad a un músico callejero, con quien vivirá muchas penurias, pero también aventuras. Necesitarás una caja de pañuelos cuando la veas de nuevo.

#13 ¡Hola, Sandybell!

Es una serie de anime producida por Toei Animation y emitida por TV Asahi en 1981. Tuvo una enorme popularidad en Latinoamérica, pero su éxito se desarrolló principalmente en Europa.

Sandy Bell vive en un hermoso pueblo de Escocia rodeada de castillos, flores y muchos amigos. Sin esperarlo, tendrá que enfrentarse a grandes retos que podrían dificultar su vida.

#14 Digimon Adventure

Digimon también se ha convertido en una exitosa franquicia, creada por Akiyoshi Hongo. La fiebre comenzó después de que se lanzó una mascota virtual. Posteriormente, llegó la serie.

PUBLICIDAD

La historia está centrada en 8 niños de Japón, que son trasportados al Digimundo para salvarlo, llegando a la Isla File. Allí encontrarán tanto a sus compañeros digimons como a sus Digivice (dispositivos digitales).

Imagen IMDb

#15 One Piece

Es uno de los animes más largos, pues se conforma de 800 episodios. Además, tiene 13 películas y 12 especiales de televisión. También es una de las más vistas.

Es un manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, la serie se realizó tras su éxito. Gol D. Roger, un hombre conocido como Rey de los Piratas, es ejecutado. Antes de morir, menciona que tiene un gran tesoro y se lo dará a quien pueda encontrarlo.

#16 Dragon Ball

Pero la serie animada que llegó a imponer más que todas las anteriores es 'Dragon Ball'. Es una creación de Akira Toriyama. Además de la caricatura, se han realizado múltiples películas y videojuegos.

Su trama describe las aventuras de Gokū, un guerrero saiyajin cuyo fin es proteger a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad.

#17 Hamtaro

Esta serie ya no formó parte del auge de los 80 y 90 , pues se lanzó en el 2000. Aún así, se convirtió en una caricatura muy especial para muchos niños.

Laura, una dulce niña, tiene como mascota a un hámster dorado llamado Hamtaro. La curiosidad de Hamtaro es insaciable y anhela ser el ayudante secreto de Laura. Eso lo llevará a vivir miles de aventuras con otros adorables hámsters.

Hamtaro Imagen TMS Entertainment Co.

#18 Pretty Cure

Esta serie animada logró impactar la cultura de Japón y del mundo. Aunque ya han pasado años desde su transmisión, sigue dando mucho de qué hablar.

PUBLICIDAD

La historia gira alrededor de dos muchachas, Nagisa Misumi y Honoka Yukishiro, que luchan contra La Zona Dotsuku (una dimensión malvada que usurpó el Jardín de la Luz).

#19 Los Gatos Samurái

Esta serie animada se produjo en 1990 y fue creada por la empresa Tatsunoko Productions y Sotsu Agency. En 1991 llegó al público occidental.

Se trata de tres gatos maestros en las artes marciales, que tienen como misión salvaguardar un Tokio futurista. Pero además de su lucha, también trabajan en una pizzería.

Los gatos samurai Imagen Tatsunoko Production Co.

#20 Samed, el duende mágico

Este anime forma parte de la época de oro del género japonés en México. Su encanto radica en que es una serie sumamente divertida y que sale de lo convencional.

Se transmitió de 1985 a 1986 y constó de 78 episodios. Está basada en la novela de 1902 Cinco niños y esto de la escritora inglesa Edith Nesbit. Samed es un duende gruñón capaz de cumplir un deseo al día. Él es encontrado por un grupo de niños.

#21 Fullmetal Alchemist

'Fullmetal Alchemist' fue escrita e ilustrada por Hiromu Arakawa. Su primera adaptación al anime fue dirigida por Seiji Mizushima y la segunda por Yasuhiro Irie.

Nos narra la historia de los hermanos Elric, quienes tienen una habilidad especial para la alquimia y que perdieron a su padre en la guerra. Su madre murió de una enfermedad. Después de la muerte de su madre, Edward decide resucitarla a través de la alquimia, una de las técnicas científicas más avanzadas conocidas por el hombre.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el intento resulta fallido y como consecuencia Edward pierde su pierna izquierda y Alphonse su cuerpo.Tras esto, un alquimista llamado Roy Mustang visita a los hermanos Elric y le propone a Edward convertirse en un miembro de las Fuerzas Armadas del Estado y así encontrar una forma de recuperar sus cuerpos.

#22 Doraemon, el gato cósmico

La fama de 'Doraemon' sigue presente en la actualidad. Incluso, en Japón no ha dejado de retransmitirse por televisión desde sus inicios. Fue creada por Hiroshi Fujimoto.

Doraemon, un gato azul sin orejas, viene desde el siglo XXII y en realidad es un gato-robot. Es enviado por un joven llamado Sewashi Nobi para mejorar las circunstancias de su tatarabuelo, Nobita, para que sus descendientes puedan disfrutar de un futuro mejor.

#23 Transformers

'Transformers' es una franquicia de entretenimiento co-producida entre las empresas de juguetes Hasbro y Takara Tomy. Mucho antes de las películas existió una popular serie animada.

Hace mucho tiempo, en un lejano planeta llamado Cybertron, se desató una guerra civil entre robots gigantes, capaces de transformarse en todo tipo de objetos. Cuatro millones de años después la guerra ha vuelto a despertar.

De un lado están los Decepticons, que pretenden arrebatar a la Tierra sus recursos energéticos para regresar a su mundo. Del otro están los Autobots, que tratan de proteger a la raza humana.

Imagen Youtube

#24 Astro Boy

Este reconocido manga japonés fue escrito e ilustrado por Osamu Tezuka. Fue adaptado a una serie de televisión en 1963 y fue la primera caricatura japonesa en hacerse popular en el extranjero.

PUBLICIDAD