Cameron Díaz regresa al cine tras 10 años alejada de las películas: actuará con Keanu Reeves

Video Cameron Diaz deja la actuación por los malos tratos de un hombre: "No quiero hacerlo"

La película ‘Outcome’ ha generado grandes expectativas por su elenco, ya que traerá de regreso a una de las actrices más famosas de Hollywood tras retirarse por una década: Cameron Diaz.

Cameron Diaz y Keanu Reeves trabajaron juntos por primera vez en 1996 en la película 'Feeling Minnesota'. Imagen Getty Images

‘Outcome’, película con la que Cameron Diaz regresa a la actuación

De acuerdo con la información de ‘Deadline’, Cameron Diaz protagonizará la película ‘Outcome’, la cual será dirigida por Jonah Hill, además de compartir créditos con Keanu Reeves y Matt Boomer.

De acuerdo con el portal especializado, Keanu Reeves interpreta a Reef, una estrella de Hollywood en decadencia que ha logrado mantenerse sobrio y vive en calma, hasta que recibe una llamada de su abogado Ira Slitz (Jonah Hill), quien le revela que está envuelto en una extorsión: lo amenazan con publicar un video comprometedor que podría destruir su carrera.

Para evitarlo, Reef tendrá que recurrir a Lena (Cameron Diaz), una exagente de la CIA con habilidades especiales. Juntos, se embarcan en una peligrosa misión para recuperar el video y descubrir a los responsables de la extorsión.

La película ‘Outcome’, descrita como un thriller de humor negro, comenzó su producción en marzo de este año en Los Ángeles, California, y se espera que finalice en mayo de este 2024 para que inicien con las grabaciones.

Cameron Diaz y Keanu Reeves ya habían trabajado juntos… hace casi 30 años

Aunque muchos pensarían que Cameron Diaz y Keanu Reeves trabajarán juntos por primera vez, en realidad los actores fueron los protagonistas de ‘Feeling Minnesota’, también conocida en Latinoamérica como ‘Luna sin Miel’.

'Feeling Minnesota' es una película estadounidense de 1996 dirigida por Steven Baigelman y protagonizada por Keanu Reeves, Cameron Diaz y Vincent D'Onofrio.

La trama gira en torno a la vida de Jjaks Clayton (Reeves), un hombre que regresa a su hogar en Minnesota para asistir a la boda de su hermano Sam (D'Onofrio). Sin embargo, Jjaks se enamora de la novia de Sam, Freddie (Diaz), desencadenando una serie de eventos caóticos y peligrosos.



A pesar de recibir críticas mixtas, la actuación de los protagonistas fue elogiada por su química en pantalla, además de ser el debut como director de Steven Baigelman, quien anteriormente había trabajado únicamente como guionista.

Cameron Diaz se alejó de Hollywood por una importante razón

Antes de retirarse, el último papel de Camero Diaz fue en el remake musical ‘Annie’ (2014), donde encarnó a Miss Hannigan, además de protagonizar la comedia ‘Nuestro Video Prohibido’.

Durante una entrevista con CBS, la estrella de Hollywood aseguró que, una vez que la actuación había consumido toda su vida durante mucho tiempo, quiso dar un paso hacia atrás para ver el panorama desde otra perspectiva y dedicarse a nuevos proyectos.

“Cuando haces algo que conoces, que has hecho bien, que sabes cómo funciona y que ha consumido toda tu vida durante tanto tiempo, es necesario permitirse dar un paso atrás por un segundo, echar un vistazo al panorama y a las cosas que se podrían hacer mejor para estar más comprometido con lo que puede hacerte sentir más completo. Y así lo hice”, dijo.

Cameron Diaz se enfocó en su nuevo negocio de vinos y su familia junto a su esposo Benji Madden. Imagen Instagram @benjaminmadden



Tras alejarse de Hollywood, Cameron se dedicó a su negocio de vinos y a su vida personal, ya que formó una familia con su esposo Benjamin Madden y sus dos hijos: una niña llamada Raddix, de 4 años, y recientemente anunciaron el nacimiento de su segundo retoño, Cardinal Madden.