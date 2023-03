¿Qué pasó con Amanda Bynes? De estrella de Nickelodeon a enfrentar problemas de salud mental

¿Qué fue de la actriz Amanda Bynes y porqué dejó la actuación?

A finales de los años 90 y principios del 2000, Amanda Bynes era uno de los talentos más populares de la empresa Nickelodeon. Si bien empezó con apariciones en el programa "All That", después protagonizó "The Amanda Show", donde también se vio a Josh Peck y Drake Bell.

La joven también saltó a la pantalla grande con cintas como "Mentiroso, Mentiroso", 'Hairspray" o 'She's the Man', solo por mencionar algunas.

Si bien su carrera gozaba de éxito, en 2010 anunció su retiro en Twitter a sus 24 años, justo después del estreno de la cinta "Easy A" debido a que ya no amaba la actuación.

"Ser actriz no es tan divertido como parece. Si ya no amo algo, dejo de hacerlo. Ya no amo actuar, así que dejé de hacerlo. Sé que 24 es una edad temprana para jubilarse, pero tú lo escuché aquí primero. Literalmente no podía soportar mi aparición en esa película y no me gustaba mi actuación. Estaba absolutamente convencida de que tenía que dejar de actuar después de verla", fue el mensaje que escribió en su cuenta personal.



A partir de entonces, Amanda comenzó a abusar de sustancias nocivas y fue diagnosticada con un trastorno bipolar, lo cual la alejó de las pantallas. Para 2014, fue arrestada fue conducir en estado de ebriedad y decidió rehabilitarse.



Sus problemas llegaron a ser tan graves que la chica estadounidense, a pesar de ser mayor de edad, estuvo bajo tutela judicial de sus padres, quienes durante 9 años controlaron sus finanzas , algo similar a lo que pasó con Britney Spears.

Actualmente Amanda Bynes se encuentra internada en un centro psiquiátrico

En marzo de 2022 un juez rescindió la tutela y en octubre del mismo año, Amanda anunció en redes que estaba en una universidad de cosmetología para convertirse en manicurista, lo cual apuntaba que quizá había podido recuperarse de su oscura etapa.

Sin embargo, el pasado 19 de marzo se reportó que la ex actriz fue vista vagando desnuda por las calles de Los Ángeles, lo cual hizo que fuera trasladada a una comisaría cercana, donde un experto en salud mental determinó que debía ser sometida a una retención obligatoria de 72 horas en un centro psiquiátrico, de acuerdo al portal 'TMZ'.

La misma fuente confirma que Bynes no está herida y aunque ya cumplió el tiempo en la institución, ahora podría extenderse para que pueda recibir atención por un tiempo indefinido.

Por último, aún se desconoce si reestablecerán la tutela legal para la ex estrella infantil después de lo ocurrido y todo podría aclararse una vez que abandone el hospital.



La vida de Amanda Bynes no ha sido fácil y a pesar de ya no formar parte de Hollywood ha recibido mensajes de apoyo en redes sociales de sus fans, quienes esperan que tenga una pronta recuperación para que pueda seguir con sus estudios.

