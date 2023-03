La actriz Liv Tyler volverá a ser Betty Ross en una nueva cinta de Marvel tras 16 años: te contamos

En 2021 se estrenó 'Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos' donde de manera inesperada se vio el cameo de Abominación , el enemigo de Bruce Banner que apareció en 'El increíble Hulk'.

Liv Tyler participará en la cinta 'Captain America: New World Order' marcando su regreso a Marvel

Pero ahora, se confirmó que otro personaje de esta cinta renacerá y se trata de Betty Ross, la cual fue interpretada por Liv Tyler, quien es popularmente recordada por su papel como Arwen en la saga 'El señor de los anillos".

Es importante recordar que Betty, quien fuera el interés romántico del protagonista, solo apareció una vez hace 16 años y quedó en el olvido del público después de que no se llevara a cabo la segunda parte de Hulk con Edward Norton a la cabeza.

De acuerdo al portal 'The Hollywood Reporter', Liv Tyler volverá a formar parte del MCU dentro de la cinta 'Capitán América: Nuevo Orden Mundial', la cual protagonizará Anthony Mackie, quien se volvió el nuevo héroe patriota tras el retiro de Steve Rogers.

También se confirmó que Thaddeus "Thunderbolt" Ross, un personaje que fue presentado en 'El increíble Hulk' como el padre de Betty, tendrá presencia en la cinta que se estrenará en mayo de 2024 y será encarnado por Harrison Ford, pues el actor que lo interpretó primero, William Hurt, falleció en 2022.



Aunque no se sabe cúal podría ser el rol de Betty Ross en 'Captain America: New World Order', se especula que probablemente tenga una participación importante si dentro de la trama aparece el suero de súper soldado que se usó para ayudar a crear a Hulk y Abominación, debido a que ella tuvo una participación indispensable en su creación.

Además, no se descarta la idea de que tenga un encuentro con el Hulk de Mark Ruffalo e inicien un interés romántico.

La noticia que se dio el pasado 27 de marzo hizo que Internet comenzara a reaccionar y miles de usuarios se mostraron contentos por este regreso que fue una total sorpresa.

"Liv Tyler es una reina, ya la quiero de regreso", "Se verá tan bella como el día que se fue del MCU", "Ya me urge que se estrene", "Vamos bien, gran decisión que hizo Marvel para traerla", "Benditos sean los creativos de Marvel por tan maravillosa jugada", "Yo solo espero que le den una gran presencia, de lo contrario no valdrá la pena", "Me encanta esta película sí que va estar buena", "Para ser una película de Capitán América, tiene muchos personajes de Hulk, no es queja" y "Qué bendición su regreso", fueron algunos comentarios que se pueden leer en Internet.

¿Qué hizo Liv Tyler después de 'El increíble Hulk'?

A pesar de que Liv Tyler pareció haberse retirado de la actuación por el bajo perfil que mantuvo los últimos años, la realidad es que sigue activa en el medio y participó en más de 12 producciones desde que se estrenó 'El increíble Hulk' en 2008 tales como 'The Leftovers', 'Ad Astra', 'Falling up' y la serie '9-1-1: Lone Star' de 2020.



También durante su ausencia en Marvel la hija del vocalista de Aeroesmith, se dedicó a cuidar de sus tres hijos Milo, Lula y Sailor Gene, a quienes presume de manera constante en su cuenta de Instagram.

