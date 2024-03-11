Premios Oscar

15 estrellas de Hollywood súper exitosas y reconocidas que nunca han ganado un Oscar

Estos actores de Hollywood han sido nominados varias veces en los Premios Oscar, ya sea como Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto o Mejor Actriz de Reparto; sin embargo, no han podido llevarse ninguna estatuilla a casa (hasta el momento).

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video ¿De qué trata ‘Zona de Interés’, la película que dejó con las ganas de un Oscar a ‘La Sociedad de la Nieve’ 

Así como hay muchos famosos que ya lograron conseguir la meta de ganar un Premio Oscar, hay otros tantos que, a pesar de haber sido nominados en varias ocasiones, no han conseguido la codiciada estatuilla.

Aquí te decimos la lista de estas celebridades que tienen una exitosa trayectoria y son muy populares y reconocidos a pesar de eso.

PUBLICIDAD

1. Amy Adams

La reconocida actriz de 'Encantada' ha sido nominada en seis ocasiones para llevarse el Oscar: una como Mejor Actriz ('La gran estafa americana' en 2013) y cinco más como Mejor Actriz de Reparto (por 'Junebug' en 2006, 'La duda' en 2009, 'The Fighter' en 2011, 'The Master' en 2013 y 'El vicio del poder' en 2019)

Encantada
Encantada
Imagen Walt Disney Pictures

2. Glenn Close

Pareciera que esta sorprendente actriz lidia con una maldición, ya que han sido ocho sus nominaciones sin victoria que acumula para llevarse el Premio Oscar, con lo que ya incluso ha roto un récord.

Glenn Close en Marvel
Glenn Close en Marvel
Imagen Getty Images/Marvel Studios


Como 'Mejor Actriz' ha estado nominada en cuatro ocasiones ('Atracción fatal' en 1988, 'Las amistades peligrosas' en 1989, 'Albert Nobbs' en 2012 y 'La buena esposa' en 2019) y otras cuatro como 'Mejor Actriz de reparto', incluso en esta categoría estuvo nominada tres años consecutivos ('Hillbilly, una elegía rural' en 2021, 'El mundo según Garp' en 1983, 'Reencuentro' en 1984 y 'El mejor' en 1985).

3. Anette Bening

La actriz ha intentado llevarse la estatuilla a casa en cuatro ocasiones tras sus nominaciones como 'Mejor Actriz' ('American Beauty' en el 2000, 'Being Julia' en 2004 y 'The kids are all right' en el 2010), sin embargo este 2024 también se encuentra nominada.


La otra nominación ha sido como 'Mejor Actriz de reparto' y fue la primera, en 1991 por 'The Gifters'.

4. Michelle Williams

Cuatro han sido las ocasiones en las que la exesposa de Heath Ledger ha podido llevarse la estatuilla a casa como 'Mejor Actriz' ('Manchester frente al mar' en 2017, 'Brokeback Mountain' en 2016, 'Blue Valentine' en 2011 y 'Mi semana con Marilyn' en 2012).

Michelle Williams en 1998 y 2023
Michelle Williams en 1998 y 2023
Imagen Getty Images


Por la película de 'Manchester frente al mar' sí obtuvo el Globo de Oro por lo menos.

PUBLICIDAD

5. Saoirse Ronan

Más sobre Premios Oscar

¿Adrien Brody ganó el Oscar con trampas? ‘The Brutalist’ usó IA para corregir su pronunciación
1:00

¿Adrien Brody ganó el Oscar con trampas? ‘The Brutalist’ usó IA para corregir su pronunciación

Cine y Series
¿Zoé Saldaña se disculpó con México por ‘Emilia Pérez’? Su entrevista luego de ganar el Oscar
0:50

¿Zoé Saldaña se disculpó con México por ‘Emilia Pérez’? Su entrevista luego de ganar el Oscar

Cine y Series
Suri, la perrita de ‘Aún estoy aquí’, deslumbra con su coqueto outfit en los Premios Oscar 2025
0:48

Suri, la perrita de ‘Aún estoy aquí’, deslumbra con su coqueto outfit en los Premios Oscar 2025

Cine y Series
¿Protesta o simple comodidad? Adam Sandler rompió el código de vestimenta en los Oscar 2025
0:50

¿Protesta o simple comodidad? Adam Sandler rompió el código de vestimenta en los Oscar 2025

Cine y Series
¿Los Premios Oscar le faltaron el respeto a Silvia Pinal? El momento que molestó a los mexicanos 
0:56

¿Los Premios Oscar le faltaron el respeto a Silvia Pinal? El momento que molestó a los mexicanos 

Cine y Series
Halle Berry se vengó del beso de Adrien Brody 22 años después: así fue el sorpresivo momento
0:51

Halle Berry se vengó del beso de Adrien Brody 22 años después: así fue el sorpresivo momento

Cine y Series
Zoé Saldaña dedica su Oscar a su abuela migrante: ¿Con esto supera la polémica de ‘Emilia Perez’?
0:53

Zoé Saldaña dedica su Oscar a su abuela migrante: ¿Con esto supera la polémica de ‘Emilia Perez’?

Cine y Series
El mensaje oculto en el outfit que Ariana Grande usó en los Premios Oscar 2025 (pocos lo notaron)
0:44

El mensaje oculto en el outfit que Ariana Grande usó en los Premios Oscar 2025 (pocos lo notaron)

Cine y Series
Premios Oscar 2025: La lista completa de ganadores (películas, actores, actrices y directores)
3 mins

Premios Oscar 2025: La lista completa de ganadores (películas, actores, actrices y directores)

Cine y Series
Karla Sofía Gascón publicó un mensaje previo a los Premios Oscar, ¿qué significa
0:41

Karla Sofía Gascón publicó un mensaje previo a los Premios Oscar, ¿qué significa

Cine y Series

La actriz, de tan sólo 27 años de edad, ha sido ya nominada en cuatro ocasiones a los Premios Oscar.

Saoirse Ronan
Saoirse Ronan
Imagen Tristan Fewings/Getty Images


La actriz obtuvo su primera nominación a los 13 años, por su papel secundario en 'Expiación: Más allá de la pasión', en 2008, y a partir de ahí la nominaron como 'Mejor Actriz de reparto' en otras tres ocasiones ('Brooklyn' en 2016, 'Lady Bird' en 2018 y 'Mujercitas' en 2020).

6. Edward Norton

El reconocido actor nunca se ha llevado un Premio Oscar, pero fue nominado ya en una ocasión como 'Mejor Actor' ('American History X' en 1999) y como 'Mejor Actor Secundario' en dos más ('Primal Fear' en 1997 y 'Birdman' en 2014).

Edward Norton
Edward Norton
Imagen Getty Images

7. Johnny Depp

El intérprete de Jack Sparrow ha sido nominado en tres ocasiones como 'Mejor Actor' en los Premios Oscar ('Sweeney Todd' en 2008, 'Descubriendo el país de nunca jamás' en 2005 y 'Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra' en 2004), sin haberse podido llevar ninguna estatuilla a casa.

Johnny Depp
Johnny Depp
Imagen Guillaume Horcajuelo/Pool/Getty Images

8. Tom Cruise

La verdadera 'Misión imposible' para este incansable héroe de acción pareciera ganar un Oscar como 'Mejor Actor', pues fue nominado ya en dos ocasiones en esta categoría (por 'Nacido el 4 de julio' en 1990 y por 'Jerry Maguire' en 1997) y el galardón se resiste a irse con él.

Tom Cruise.
Tom Cruise.
Imagen Getty Images


Ya de perdida debería ganar uno como 'Mejor Actor de Reparto', como estuvo nominado en 'Magnolia', en 1999.

9. Sigourney Weaver

Otra icónica actriz, famosa por protagonizar la saga 'Alien', 'Los Cazafantasmas' y 'Avatar', que nunca se ha llevado un Oscar a casa, a pesar de haber sido nominada ya en tres ocasiones: dos como 'Mejor Actriz' ('Aliens' en 1987 y 'Gorilas en la niebla' en 1989) y una como 'Mejor Actriz de reparto' ('Armas de mujer' también en 1989).

10. Ralph Fiennes

El intérprete de Lord Voldemort en 'Harry Potter' ha tenido la oportunidad de ganar el Premio Oscar como 'Mejor Actor' en dos ocasiones ('La lista de Schindler' en 1994 y 'El paciente inglés' en 1997).

Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Imagen Arturo Holmes/Getty Images for 20th Century St

11. Ian McKellen

El exitoso actor que da vida a Magneto en 'X-Men' y Gandalf en 'El señor de los anillos' fue nominado a los Premios Oscar como 'Mejor Actor' (por 'Dioses y monstruos' en 1998) y como Mejor Actor de Reparto ('El señor de los anillos: La comunidad del anillo' en 2001), aunque no logró ganar en ninguna de las dos ocasiones.

Ian McKellen
Ian McKellen
Imagen Getty Images

12. Mark Ruffalo

El intérprete de 'Hulk' ha recibido cuatro nominaciones a los Premios Oscar a lo largo de su carrera como Mejor Actor de Reparto ('The kids are all right' en 2010, 'Foxcatcher' en 2014, 'Spotlight' en 2015 y 'Poor things' en 2024).

Mark Ruffalo em "Poor Things" (2023)
Mark Ruffalo em "Poor Things" (2023)
Imagen Reprodução/Searchlight Pictures

13. Naomi Watts

La actriz ha sido nominada dos veces infructíferamente a los Premios Oscar como 'Mejor Actriz' ('21 gramos' en 2004 y 'Lo imposible' en 2013).

Naomi Watts.
Naomi Watts.
Imagen Theo Wargo/Getty Images

14. John Travolta

A pesar de ser súper reconocido y popular, Travolta no ganó en las dos ocasiones en las que estuvo nominado a los Premios Oscar como 'Mejor Actor' ('Fiebre de sábado por la noche' en 1998 y 'Pulp fiction' en 1975).

Pulp Fiction
Pulp Fiction
Imagen Miramax/The Grosby Group

15. Samuel L. Jackson

Uno de los actores más conocidos de Hollywood y con una de las filmografías más imponentes, sin embargo, sólo ha sido nominado una vez a los Premios Oscar como 'Mejor Actor Secundario' en 'Pulp fiction' en 1995.

Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Imagen Getty Images


¿Qué te pareció esta lista? ¿Crees que aún tengan oportunidad para ganar?

Relacionados:
Premios OscarActores HollywoodCinePelículas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD