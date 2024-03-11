15 estrellas de Hollywood súper exitosas y reconocidas que nunca han ganado un Oscar

Video ¿De qué trata ‘Zona de Interés’, la película que dejó con las ganas de un Oscar a ‘La Sociedad de la Nieve’

Así como hay muchos famosos que ya lograron conseguir la meta de ganar un Premio Oscar, hay otros tantos que, a pesar de haber sido nominados en varias ocasiones, no han conseguido la codiciada estatuilla.

Aquí te decimos la lista de estas celebridades que tienen una exitosa trayectoria y son muy populares y reconocidos a pesar de eso.

1. Amy Adams

La reconocida actriz de 'Encantada' ha sido nominada en seis ocasiones para llevarse el Oscar: una como Mejor Actriz ('La gran estafa americana' en 2013) y cinco más como Mejor Actriz de Reparto (por 'Junebug' en 2006, 'La duda' en 2009, 'The Fighter' en 2011, 'The Master' en 2013 y 'El vicio del poder' en 2019)

Encantada Imagen Walt Disney Pictures

2. Glenn Close

Pareciera que esta sorprendente actriz lidia con una maldición, ya que han sido ocho sus nominaciones sin victoria que acumula para llevarse el Premio Oscar, con lo que ya incluso ha roto un récord.

Glenn Close en Marvel Imagen Getty Images/Marvel Studios



Como 'Mejor Actriz' ha estado nominada en cuatro ocasiones ('Atracción fatal' en 1988, 'Las amistades peligrosas' en 1989, 'Albert Nobbs' en 2012 y 'La buena esposa' en 2019) y otras cuatro como 'Mejor Actriz de reparto', incluso en esta categoría estuvo nominada tres años consecutivos ('Hillbilly, una elegía rural' en 2021, 'El mundo según Garp' en 1983, 'Reencuentro' en 1984 y 'El mejor' en 1985).

3. Anette Bening

La actriz ha intentado llevarse la estatuilla a casa en cuatro ocasiones tras sus nominaciones como 'Mejor Actriz' ('American Beauty' en el 2000, 'Being Julia' en 2004 y 'The kids are all right' en el 2010), sin embargo este 2024 también se encuentra nominada.



La otra nominación ha sido como 'Mejor Actriz de reparto' y fue la primera, en 1991 por 'The Gifters'.

4. Michelle Williams

Cuatro han sido las ocasiones en las que la exesposa de Heath Ledger ha podido llevarse la estatuilla a casa como 'Mejor Actriz' ('Manchester frente al mar' en 2017, 'Brokeback Mountain' en 2016, 'Blue Valentine' en 2011 y 'Mi semana con Marilyn' en 2012).

Michelle Williams en 1998 y 2023 Imagen Getty Images



Por la película de 'Manchester frente al mar' sí obtuvo el Globo de Oro por lo menos.

5. Saoirse Ronan

La actriz, de tan sólo 27 años de edad, ha sido ya nominada en cuatro ocasiones a los Premios Oscar.

Saoirse Ronan Imagen Tristan Fewings/Getty Images



La actriz obtuvo su primera nominación a los 13 años, por su papel secundario en 'Expiación: Más allá de la pasión', en 2008, y a partir de ahí la nominaron como 'Mejor Actriz de reparto' en otras tres ocasiones ('Brooklyn' en 2016, 'Lady Bird' en 2018 y 'Mujercitas' en 2020).

6. Edward Norton

El reconocido actor nunca se ha llevado un Premio Oscar, pero fue nominado ya en una ocasión como 'Mejor Actor' ('American History X' en 1999) y como 'Mejor Actor Secundario' en dos más ('Primal Fear' en 1997 y 'Birdman' en 2014).

Edward Norton Imagen Getty Images

7. Johnny Depp

El intérprete de Jack Sparrow ha sido nominado en tres ocasiones como 'Mejor Actor' en los Premios Oscar ('Sweeney Todd' en 2008, 'Descubriendo el país de nunca jamás' en 2005 y 'Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra' en 2004), sin haberse podido llevar ninguna estatuilla a casa.

Johnny Depp Imagen Guillaume Horcajuelo/Pool/Getty Images

8. Tom Cruise

La verdadera 'Misión imposible' para este incansable héroe de acción pareciera ganar un Oscar como 'Mejor Actor', pues fue nominado ya en dos ocasiones en esta categoría (por 'Nacido el 4 de julio' en 1990 y por 'Jerry Maguire' en 1997) y el galardón se resiste a irse con él.

Tom Cruise. Imagen Getty Images



Ya de perdida debería ganar uno como 'Mejor Actor de Reparto', como estuvo nominado en 'Magnolia', en 1999.

9. Sigourney Weaver

Otra icónica actriz, famosa por protagonizar la saga 'Alien', 'Los Cazafantasmas' y 'Avatar', que nunca se ha llevado un Oscar a casa, a pesar de haber sido nominada ya en tres ocasiones: dos como 'Mejor Actriz' ('Aliens' en 1987 y 'Gorilas en la niebla' en 1989) y una como 'Mejor Actriz de reparto' ('Armas de mujer' también en 1989).

10. Ralph Fiennes

El intérprete de Lord Voldemort en 'Harry Potter' ha tenido la oportunidad de ganar el Premio Oscar como 'Mejor Actor' en dos ocasiones ('La lista de Schindler' en 1994 y 'El paciente inglés' en 1997).

Ralph Fiennes Imagen Arturo Holmes/Getty Images for 20th Century St

11. Ian McKellen

El exitoso actor que da vida a Magneto en 'X-Men' y Gandalf en 'El señor de los anillos' fue nominado a los Premios Oscar como 'Mejor Actor' (por 'Dioses y monstruos' en 1998) y como Mejor Actor de Reparto ('El señor de los anillos: La comunidad del anillo' en 2001), aunque no logró ganar en ninguna de las dos ocasiones.

Ian McKellen Imagen Getty Images

12. Mark Ruffalo

El intérprete de 'Hulk' ha recibido cuatro nominaciones a los Premios Oscar a lo largo de su carrera como Mejor Actor de Reparto ('The kids are all right' en 2010, 'Foxcatcher' en 2014, 'Spotlight' en 2015 y 'Poor things' en 2024).

Mark Ruffalo em "Poor Things" (2023) Imagen Reprodução/Searchlight Pictures

13. Naomi Watts

La actriz ha sido nominada dos veces infructíferamente a los Premios Oscar como 'Mejor Actriz' ('21 gramos' en 2004 y 'Lo imposible' en 2013).

Naomi Watts. Imagen Theo Wargo/Getty Images

14. John Travolta

A pesar de ser súper reconocido y popular, Travolta no ganó en las dos ocasiones en las que estuvo nominado a los Premios Oscar como 'Mejor Actor' ('Fiebre de sábado por la noche' en 1998 y 'Pulp fiction' en 1975).

Pulp Fiction Imagen Miramax/The Grosby Group

15. Samuel L. Jackson

Uno de los actores más conocidos de Hollywood y con una de las filmografías más imponentes, sin embargo, sólo ha sido nominado una vez a los Premios Oscar como 'Mejor Actor Secundario' en 'Pulp fiction' en 1995.

Samuel L. Jackson Imagen Getty Images