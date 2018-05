Chiquis Rivera quiso hacer las paces con su papá (preso por abuso sexual) y mira cómo él reaccionó

"Mi mamá siempre nos prometió que cuando llegara el tiempo, ella misma nos llevaría a visitarlo. Mi mamá era una persona muy perdonadora. Sé que ella es quien está orquestando todo esto, porque mi papá fue quien contactó a Jacqie y siento que ella (Jenni Rivera), desde el más allá, me dice 'quiero cumplir esa promesa que te hice'", expresó Chiquis Rivera emocionada días antes de la visita y ante las cámaras de su 'reality' show 'The Riveras'.

Para la empresaria y cantante, sentarse a dialogar con su padre biológico es importante por varias razones. La mayor es que ella no quiere que le pase lo mismo que con Jenni Rivera. Ambas estaban peleadas cuando el 9 de diciembre de 2012 un accidente cobró la vida de 'la Diva de la Banda'. "Necesito hacerlo (visitar a 'Trino') porque sé lo que viví con mi mamá, cómo las cosas terminaron y cometí el error de no arreglar las cosas en aquél momento. Y no quiero cometer el mismo error", recalcó la intérprete de 'Entre botellas'.