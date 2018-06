Chiquis Rivera no tomará acciones legales (como había anticipado) contra la ex de Lorenzo

En un tono mucho más relajado al que utilizó en abril, cuando le advirtió a Claudia Galván que si seguía acosándola perdería el dinero que Lorenzo Méndez le da mensualmente para su hija Victoria, este martes Chiquis Rivera aseguró en México que aunque las acciones de la exesposa de su novio sí le preocupan, ella no invertirá energías ni dinero en perseguirla legalmente . "Lorenzo está hablando con sus abogados y él está haciendo no sé qué cosas", declaró la artista que este próximo 26 de junio cumple 33 años .

Respondiendo a preguntas de la reportera Magali Ayala, Chiquis Rivera admitió que la situación "me da tristeza, me da pena ajena. Me preocupo mucho por sus hijos, por sus hijas, que la verdad las quiero mucho". En cuanto a las barbaridades que Galván ha dicho de ella, la cantante aseguró que no le quita el sueño "lo que ella piense o lo que diga de mi. Estoy muy acostumbrada a que me critiquen, yo sé quién soy y estoy muy tranquila".