Exclusiva: Chiquis Rivera cuenta los detalles de su reconciliación (más reciente) con Lorenzo

"Gracias a Dios (Lorenzo) es astuto y sabe lo que es bueno", dijo Chiquis Rivera entre risas y admitiendo también que ella peca, en ocasiones, de ser "muy fuerte, muy dura" con su pareja . A las diferencias que pueden existir entre ambos, siendo ella alguien que necesita planificarlo todo y él, por el contrario, muy espontáneo, se suman otras "voces tóxicas" que no quieren que ellos estén juntos. Recibieron tanta presión, que "llegó el punto que no nos podíamos ni ver". Discernir qué es lo que realmente quieren y poder decirse frente a frente qué cada uno necesita del otro , les tomó tiempo y hoy día se enfocan en buscar ese balance que tanta falta les hace.

Chiquis Rivera aseguró que cuando comenzó su relación con Lorenzo descubrió que la hacía tan feliz que ella no tenía la menor duda de que se casaría con ese hombre, que logró convertirse en su mejor amigo. Para conquistarla no tiene que hacer demasiado, pues ella lo admira porque es "un muchacho bueno, muy bueno de corazón. No tiene malicia, no tiene maldad", además de que la hace reír todo el tiempo.