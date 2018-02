Macarena Achaga anuncia su salida de la serie 'La piloto' y presenta a su reemplazo

✨IF IT'S MEANT TO BE IT'LL BE ✨ . . Cuando vas por lo que quieres, también te puedes caer.. lo importante es levantarte, más fuerte y volverlo a intentar 💪🏻💪🏻💪🏻 Es fácil decir por qué a mí? Pero cuando lo que nos pasa son cosas a simple vista "buenas"..nunca nos preguntamos por qué a nosotros. Si. Te raspas las rodillas (o un poco más 🤦🏻‍♀️😂), si arde, si duele, si te da miedo.. pero también te encuentras un montón de gente ayudándote a levantar y tomar fuerzas para ir de nuevo. Esta vez no me alcanzan las manos para contar tanta gente bella, tanto amor, tanto apoyo. Estoy tan agradecida de sentirme así de cuidada que entiendo que por algún motivo, esto también tenía que pasar. Por obvias razones no puedo continuar con La Piloto, pero me emociona compartirles que #Oli viene más empoderada que nunca. Esta vez le toca divertirse a @okaginer este personaje bello, ahora de las dos. Compañera de aventuras.. Nuestros caminos se vuelven a cruzar una vez más y te deseo puras cosas lindas en este vuelo. Orgullosa de que seas tú quien continúa esta historia. Mis mejores deseos siempre a todo el equipo de @lapilotoof que los quiero y los echaré de menos. Gracias @wstudiosoficial @thelemonstudios @cbardasano por el apoyo 💕Gracias todos por entender ♥️

