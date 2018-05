Borrón, ¿y cuenta nueva? Farruko elimina todas sus publicaciones de Instagram

La frase que más controversia causó en las redes sociales fue la que dice: “Te juro que no aguanto las ganas y te voy a dar bien duro, como Chris le daba a Rihanna ”, pues inmediatamente se etiquetó al tema de machista y violento al hacer clara referencia al incidente de 2009, cuando se hizo pública la golpiza que Chris Brown le propinó a su entonces novia, la cantante Rihanna.

Después de dichas acusaciones Víctor Manuelle se disculpó públicamente, alegando que la letra de la canción no aludía a ese episodio , sino que hacía “referencia al amor vivido (entre Rihanna y Chris Brown) antes del incidente entre ellos”, escribió el salsero en una disculpa pública en su Instagram.



Farruko no se ha pronunciado al respecto, sin embargo a pesar de haber borrado todos sus post de dicha red social, el reggaetonero conservó sus Instagram Stories en donde resalta un clip en el cual se lee: “Que digan lo que quieran de mí. Tú no crees que yo sé que hablan de mí. Que me envidian y tienen mano pa’ mí… que digan lo que quieran de mí”, una estrofa de su canción ‘Mi forma de ser’.