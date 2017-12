Así sufre Lucía Méndez cuando le dicen la ‘Diva de México’

5. Aunque ya se lo han ofrecido, no quiere que su vida quede plasmada en una bioserie: "Estuvimos en conversaciones, no es una televisora nacional, sino americana. No sé, realmente soy una mujer celosa de mi vida privada, no sé si me anime sinceramente. No me gustaría recordar cuando murió mi mamá, mi hermano, sería una catarsis muy fuerte para mí, son cosas difíciles para hablar. Al igual que mis ex esposos, mis dos divorcios, mis novios, y a Luis Miguel. La verdad es que es mi vida privada", dijo para 'SDP Noticias'. Foto: Mezcalent | Univision

0 Compartir