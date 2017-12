Así respondió Lucía Méndez ante la polémica de la adopción en parejas gay

Lucía Méndez mostró su total apoyo a la comunidad gay al asegurar que ella "no es Dios para decir qué es bueno o qué es malo", esto en referencia a las declaraciones de la también cantante Yuri, quien durante días pasados señaló que estaba en contra de la adopción entre personas del mismo sexo.

“Yo no soy Dios para juzgar a nadie, yo no puedo decir qué está bien y qué está mal, amo a la comunidad gay, por algo me dieron el reconocimiento con mención honorífica y no porque me llenen el Auditorio Nacional, sino porque los amo de verdad”, comentó ante los medios durante la presentación de su nuevo material discográfico 'En escena', este 13 de diciembre.



La cantante agregó: “Que yo me sienta capacitada para juzgar si adoptan o no adoptan, lo vuelvo a repetir, yo no soy Dios, deseo que toda la gente sea feliz y que tengo una vida amena. Siempre he insistido, una cosa es ser religioso y fanático, y otra es ser espiritual, y eso es lo que les he sugerido a la comunidad gay, que sean más espirituales”, refiriéndose a las recientes declaraciones de Yuri donde ella asegura que no está de acuerdo con la adopción en las parejas gay.

La cantante, que está cumpliendo 45 años de carrera artística, asegura que el próximo año será uno de los más importantes enel aspecto laboral, pues está en pueta una serie donde ella sería la protagonista, además de que está en pláticas para llevar su vida a la pantalla chica y, sobre todo, que en el campo de la música vienen cosas buenas y varias presentaciones, aunque ahorita esté lastimada del pie izquierdo a consecuencia de una caída: “ Estaba saliendo del banco cuando me tropecé y caí, tendré que estar con esta bota especial durante un par de semanas”.



