Anthony Bourdain no estaba bajo el efecto de las drogas cuando se quitó la vida

El célebre chef estadounidense Anthony Bourdain no había consumido ninguna sustancia ilícita cuando tomó la decisión de ahorcarse con el cinturón de su bata de baño en un hotel en Francia, el pasado 8 de junio. Así lo revelaron las pruebas toxicológicas realizadas a su cuerpo en el país galo, según confirmó el viernes 22 de junio el fiscal Christian de Rocquigny, a través de un mensaje que le envió a la periodista Kim Severson, del periódico The New York Times.