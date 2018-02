Alejandra Guzmán cumple medio siglo y esta es la felicitación que le tocó el corazón

Felicidades a la persona más hermosa! Mami gracias por darme la vida pero más que nada por enseñarme tanto sobre ella. Aveces dura y aveces tierna pero a tu lado siempre me siento protegida y amada. Gracias por tus palabras, tu fuerza y todo lo que representas. Gracias por ser una mujer independiente y guerrera ante todo! Gracias por siempre decirme las cosas como son. Gracias por las risas, lagrimas e infinitas platicas más sinceras y puras de este mundo. Gracias por tus abrazos llenos de amor. No tengo palabras para describir lo mucho que te amo chatorrina!!! Es tu día, enjoy 😉 💐👑✨🎂 @laguzmanmx

