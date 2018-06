Al cumplir 20 años de carrera, Geraldine Bazán sentencia: “El medio es muy cruel”

Geraldine, a diferencia de su exesposo Gabriel Soto , nunca ha culpado a la prensa de sus problemas personales, aunque hizo hincapié en que no es fácil ser una figura pública: “ Es un medio bien difícil , así como hermoso. Lo amo (a la profesión) y no me veo haciendo otra cosa”.

Geraldine reconoció que tanto ella como Gabriel dieron pie a que su vida privada se hiciera pública: “Nosotros les hemos dado la apertura necesaria, hemos abierto la puerta y hemos hablado de muchas cosas, pero ahora decidimos que hasta aquí ya no hay nada más que decir, nada más que hablar se acabó”, refiriéndose a que ya no hablará más de su exesposo .



El pasado 26 de mayo la revista TV Notas publicó imágenes en las que Geraldine y Gabriel se despedían con un abrazo el día que firmaron su divorcio y según relató la publicación, los actores supuestamente parecen estar llorando: “ Ya no hay intimidad en ningún lugar, ya hay reporteros y paparazzi en todos lados, aunque no se dediquen a eso, cualquiera tiene acceso a una cámara y captar el momento, pero al final no me estoy ocultando, ni estoy haciendo absolutamente nada malo”.