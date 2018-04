A los 77 años, Rafael Inclán disfruta del amor con una novia que es 35 años menor que él

“ Estoy muy feliz , tenemos una relación Paola y yo, no soy fácil de carácter y hay que reconocerle que ella es muy paciente, además la edad te afecta en varias áreas la salud, le llevo 35 años que no son pocos". Además, el histrión reconoce que siempre le ha gustado tener parejas más jóvenes: "Siempre les he llevado un buen ( de edad )".

Los planes para compartir un mismo techo - por el momento- no son viables, ya que Paola tiene dos hijos que aún no saben que su mamá tiene una relación con el artista : “Hasta ahorita ha habido poca relación con sus hijos, porque hay uno que es un bebé de 10 meses y el otro de 10 años, el grandecito como que siente celos, pero ojalá esto fructifique ”.

El actor de la telenovela ' Mi corazón es tuyo' asegura que no es celoso, él sólo disfruta del amor: “Ojalá que dure y sino que se busque otro viejito aunque como yo no hay muchos”. Y agregó: "Me critican o en realidad me envidian por la vida que llevo, deben de entender que nunca voy a vivir mi edad, eso sí que no, me niego".