A los 47 años, Mayrín Villanueva piensa ¿en otro bebé?

Mayrín y Eduardo tienen una familia numerosa que consta de seis hijos: Roberto y Eduardo (hijos de él con Itati Cantoral ), Romina y Sebastián, (hijos de ella con Jorge Poza ) y Julia (hija de ambos), sin embargo, la actriz que participó en la novela ‘Mi corazón es tuyo ’ tiene una obsesión con los bebés: “Me está dando el mal de la edad, porque de verdad yo veo un bebé y se lo quiero quitar a la señora , quiero olerlos, a mi algo que me apasiona de los bebés es su olor”.

Durante una conferencia de prensa al sur de la Ciudad de México, Mayrín Villanueva confesó se ha visualizado como abuela ahora que sus retoños ya comenzaron a tener pareja: “Me veo rodeada de 25 nietos. Yo ya les dije me los van a dejar en mi casa, los quiero consentir a todos”.

Sus hijos aún están muy jóvenes para convertirse en padres, Sebastián tiene 14 años y Romina 18, pero ya comienzan a experimentar con novios, etapa que Mayrín disfruta mucho: “Soy muy buena suegra, me encanta el amor, entonces disfruto mucho que mis hijos estén enamorados. Me da mucha emoción, soy bien alcahueta y luego me encariño mucho con los novios y las novias”.