¿Tricampeonato para Golden State? Se busca a un valiente que frene a los Warriors

Los Golden State Warriors son, por mucho, los máximos favoritos para hacerse con el que sería su tercer anillo consecutivo y cuarto en los últimos cinco años. La dinastía comandada por Stephen Curry parece no tener un rival a la altura de arrebatarle el cetro de los entablados.

El fulgor de los Warrios no solo tiene al mejor encestador de triples de la actualidad en Curry, sino que cuentan con un escolta de gran disparo como Klay Thompson , el ala-pivot Draymond Green y un Kevin Durant en el último año de su contrato, muy a gusto en Golden State, y como segundo favorito de los 30 gerentes generales para llevarse el MVP de la temporada, solo detrás de LeBron.

El Jazz de Utah de Rudy Gobert y Ricky Rubio será una quinteta protagonista en el Oeste, aunque no con la artillería para combatir con los poderosos Warriors de Curry y Durant.

El Oeste podría ver la caída de un cuadro veterano San Antonio Spurs tras el retiro de Manu Ginobili y la marcha de Tony Parker a Charlotte aunque llegó DeMar DeRozan. Las ‘Espuelas’ esperan competir, mientras New Orleans Pelicans no estarán a la altura y podrían verse superados por los Minnesota Timberwolves .

La gran incógnita en el ‘Salvaje Oeste’ es hasta donde podrá LeBron James ayudar a los Lakers de Los Angeles como un espectacular refuerzo, y si volverán a la postemporada luego de cinco años mediocres donde no han pasado de las 35 victorias en la campaña.

Washington Wizards y Milwaukee Bucks buscarán colarse entre los seis mejores, en detrimento de unos Cleveland Cavaliers que no solo no volverían a las NBA Finals, si no que sufrirán para ir a playoffs.