Curry le recuerda al mundo por qué es considerado uno de los mejores

Curry fue descartado para el partido del miércoles por la noche contra los Clippers después de que se resbaló durante la práctica de la mañana y se dobó su problemático tobillo derecho.

En una actuación de 32 puntos y nueve asistencias contra Denver el lunes, Curry finalizó con 9 de 17 en total mientras convirtió 5 de 10 triples. Sigue siendo una amenaza para las defensas rivales, incluso sin su mejor disparo.

La mera existencia de Curry en la cancha hace que cada Warrior sea mejor. Su compañero de equipo Draymond Green lanzó 42.1% desde el campo mientras Curry se perdió 11 juegos por un esguince en el tobillo derecho. En los cinco partidos desde el regreso de Curry, Green ha anotadso un 55.6%. Klay Thompson y Andre Iguodala también han disparado mejor desde que Curry regresó.

"Es por eso que es dos veces MVP en esta liga, por eso tenemos dos campeonatos", dijo Green. "Se ha convertido en la superestrella que incluso en una noche en la que no fue toda su noche, llenó la hoja de estadísticas e impactó el juego. Incluso si no anota 32 puntos y nueve asistencias, lo que trae para nuestra ofensiva y toda la atención que él atrae me da disparos abiertos ... crea una gran cantidad de desajustes en el suelo para la defensa".

El jugador de la semana de la Conferencia Oeste ha anotado 29 o más puntos en siete juegos consecutivos. Ha anotado 30 o más puntos en seis de esos siete juegos y 12 veces en general esta temporada.



Curry había sido prácticamente imparable en esos cinco juegos desde que regresó de la lesión inicial del tobillo, promediando 35.2 puntos en ese lapso, así como 5.6 rebotes, 5.6 asistencias y 1.4 robos en 32.4 minutos. También tiene cuatro o más triples en siete juegos consecutivos.

Los Warriors han necesitado su mano firme luego que Kevin Durant, quedando fuera los últimos tres juegos con una lesión en la pantorrilla derecha.



Se esperaba que Durant volviera el miércoles por la noche, mientras que Curry no jugará.

"Todos los juegos no van a ser hermosos. Me encanta que los lleven a ese alto nivel. Eso es lo que me mantiene motivado", dijo Curry. "Cuando puedes mirar esa línea y encontrar cosas que puedo hacer mejor, que nadie necesita decirme que yo ya sé".

El footwork de Curry es algo que impresiona a sus compañeros Green y David West, incluso si no es el talento más llamativo para él.

"Creo que la gente se ve atrapada en las cosas llamativas, pero su juego de pies es increíble", dijo West. "Creo que esa es la única cosa que se pierde en eso. Si eres una persona de baloncesto, entiendes que el trabajo de pies es una especie de base. No creo que hayamos visto el tipo de trabajo de pies que tiene. con los pies puestos en cada disparo, nunca está fuera de alcance ".



Curry trabaja duro en ese trabajo de pies en la temporada baja. Es lo que le permite tener una liberación tan rápida, incluso si atrapa la pelota en movimiento o si su cuerpo enfrenta la mitad de la cancha.

"Si tienes pies lentos o un balance inestable, te quita el ritmo y tu consistencia", dijo. "No diría que tengo los pies de receptor de la NFL, donde tienen los golpes rápidos y pueden cambiar de dirección así. Siento que siempre estoy en equilibrio, y eso es lo que me ayuda a obtener mi oportunidad de mantener un ritmo sólido a través de mi tiro y ser capaz de manejar la pelota y tratar de ser creativo".

Curry volverá a deslumbrar pronto para los Warriors, quienes intentarán el miércoles extender su racha ganadora a seis juegos.