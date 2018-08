El legado de Manu Ginóbili, el mejor basquetbolista latino en la historia de la NBA

Emanuel David Ginóbili cumplió hace exactamente un mes los 41 años de edad y ayer anunció su retiro como jugador de básquetbol profesional. El argentino acumuló cualquier cantidad de elogios al comunicar su marcha de las duelas , y no podía ser de otra manera, pues se trata del adiós de una auténtica leyenda, para muchos el mejor basquetbolista latinoamericano en la historia de la NBA.

El argentino recibió anillos de campeón en 2003, 2005, 2007 y 2014. Fue seleccionado dos veces al NBA All-Star [Juego de Estrellas] en 2005 y 2011; en dos ocasiones fue All-NBA Third Team y fue consagrado como el mejor suplente de la liga al obtener el NBA Sixth Men of the Year en 2008.