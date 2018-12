¡CR7 se hunde! La prueba de la violación a Kathryn Mayorga que los abogados intentaron ocultar

Poco se ha hablado de la investigación sobre Cristiano Ronaldo en torno a la supuesta violación contra Kathryn Mayorga que databa de junio del 2009; sin embargo, la investigación de la policía de Las Vegas sigue su curso, no prescribe, sigue vigente, además de que las autoridades aún poseen la ropa de ella almacenada desde entonces, toda vez que hizo la denuncia, pero nunca dio el nombre del agresor.

Der Spiegel, el rotativo alemán que ha dado voz a esta historia apoyado en los documentos de Football Leaks, dice que tiene en su poder el cuestionario en el que CR7 habría aceptado su culpabilidad ante su propio bufete de abogados en septiembre de 2009, pero además tienen una segunda versión que se habrían intercambiado entre los defensores del jugador dos meses después, pero ya con las respuestas editadas y manipuladas.

El abogado en Londres de Cristiano, Simon Smith, se puso en contacto con la firma Lavely & Singer en Los Angeles, además de Richard Wright en Las Vegas y Carlos Osorio de Castro en Oporto. El abogado Jay Lavely preparó un PDF de 41 páginas denominado: ‘Preguntas para el cliente’, en donde hacía énfasis que CR7, su primo y su cuñado no escribieran nada, ninguna nota, memorándum o correo electrónico, ya que eso podría ser perjudicial en caso de un juicio. Por tal motivo, los abogados tenían la obligación de hacer las preguntas cara a cara o por teléfono y tomar notas de las respuestas.

A continuación te presentamos extractos del documento en el que Cristiano acepta su culpabilidad y la forma en la que sus abogados la alteraron. Ronaldo es nombrado como ‘Señor X’ y Kathryn como ‘Señora C’, hay fragmentos escritos en primera y tercera persona a la vez:

1.- Pregunta: “¿Qué dijo usted y qué dijo la Sra. C? (Esto es particularmente importante si se dijo algo sobre sexo o algo así)”.

Respuesta versión de septiembre: “Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, ya que se acababan de conocer. (‘Mejor que no, es la primera vez’). Pero aun así, ella me agarró el pene”.

Respuesta versión de diciembre: “Tomó mi pene”.

2.- Pregunta: “Describa en detalle lo que sucedió comenzando con el primer contacto físico que tuvo con la Sra. C en la otra habitación y describa la secuencia de eventos relacionados con dicho contacto físico e involucrando a cualquier persona que se abraza, acaricia, besa o se levanta posición sobre una cama, o en el suelo, o donde sea que haya tenido lugar”.

Respuesta versión de septiembre: “La follé por un lado. Se puso a disposición. Estaba acostada de lado, en la cama, y yo la penetré por detrás. Fue difícil. No cambiamos de posición. 5 / 7 minutos. Ella dijo que no quería hacerlo, pero se puso a disposición. Todo el tiempo fue duro, la puse de lado y fue rápido. Tal vez tuvo algunos moretones cuando la agarré (...) Ella no quería ‘dármelo’, en lugar de eso me soltó de un tirón. No sé más exactamente lo que dijo cuando me estaba masturbando. Pero siguió diciendo que no. ‘No lo hagas’. ‘No soy como los demás, me disculpé después’. No usaron un condón. No hablaron sobre los condones. Él no entró dentro de ella. Él sacó su pene antes. La puse sobre la manta. No había lubricante. Usé saliva. Él no sabe si ella tuvo un orgasmo”.

Respuesta versión de diciembre: “Estaba acostada en la cama. Fui por detrás. No cambiamos de posición. Fueron 5/7 minutos. Fue duro. No se quejó, no gritó. Ella no pidió ayuda ni nada por el estilo. No usamos condones. Ni siquiera lo mencionamos. No entré. Me vine ‘sobre ella’ (no ‘en ella’) y en las mantas. ‘No había lubricación artificial. Usé un poco de saliva. No puedo decir si ella tuvo o no un orgasmo’.

3.- Pregunta: “¿La Sra. C levantó la voz, gritó o gritó?”

Respuesta versión de septiembre: “Ella dijo que no y se detuvo varias veces”.

Respuesta versión de diciembre: “No”.



4.- Pregunta: “¿La Sra. C dijo algo después de tener relaciones sexuales?”

Respuesta versión de septiembre: “Después, ella dijo: ‘Tú imbécil, me obligaste. Idiota. No soy como las demás’. Dije que lo siento”.

Respuesta versión de diciembre: “No”.



El abogado Lavely se refirió, en un correo electrónico de septiembre de 2009, en torno a una discusión con el abogado de Las Vegas, ante una posibilidad del 50 por ciento de que Cristiano fuera procesado si se descubrían sus declaraciones, tras lo que el primero contestó con letras rojas: “La descripción se reduce a esto: Todo fue consensual. Nada más importa”.

Después llegó el acuerdo con los abogados de Kathryn Mayorga por 375 mil dólares, el silencio por nueve años, hasta que ahora ella impulsó una demanda civil, que podría transformarse en penal luego de que la policía de Las Vegas reabriera el caso y, si se confirma la autenticidad del cuestionario que tiene Der Spiegel en su poder, Cristiano habría aceptado su tácita culpabilidad y sus abogados habrían incurrido en manipulación de declaraciones. Las investigaciones continúan.