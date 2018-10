Cristiano estuvo involucrado en un escándalo de prostitución de menores en 2010

Los escándalos sexuales en torno a Cristiano Ronaldo se están destapando en las últimas semanas. Primero fue Kathryn Mayorga quien destapó que el portugués la habría violado en 2009, ahora los abogados de la estadounidense buscan a otra mujer a la que CR7 habría ultrajado en Inglaterra en 2005, además de que se recuerda cuando en 2010 estuvo inmiscuido en un escándalo de prostitución de menores de edad.

Karima El Mahroug o ‘Ruby’ era una escort de 17 años, por la cual el propio exprimer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, pasó unos meses en prisión ante las orgías que fueron conocidas como ‘Bunga-bunga’, donde se le acusó de perversión de menores y tráfico de influencias. En ese entonces, la chica reveló la forma en la que conoció a Cristiano Ronaldo.



“La única vez que he recibido dinero por mantener relaciones sexuales fue con Cristiano Ronaldo. El 29 de diciembre de 2009 nos vimos en un restaurante, me piropeó y nos dimos nuestros teléfonos. No supe que se trataba de un futbolista, pero él sí estuvo al tanto que era menor de edad”, indicó al diario La Repubblica.

“Unas tres semanas después quedamos e hicimos el amor en un hotel lujoso. Dormimos juntos y, a la mañana siguiente, cuando él ya no estaba, me encontré con un sobre con cuatro mil euros (cuatro mil 600 dólares) en su interior y un mensaje que me decía: ‘Espero que cuando vuelva, no te encuentre en mi habitación’”, añadió.

Tres semanas después, de acuerdo a su testimonio, se volverían a encontrar en el bar The Club de Milán, en el que ella le habría recriminado su comportamiento, discutieron y Karima terminó lanzándole una copa de champán en la cara, además de que le habría lanzado los cuatro mil euros en la cara en billetes de 500, ante lo cual Cristiano se habría disculpado: “Pensaba que eras una chica como todas las demás, que me buscabas sólo por dinero”.



Pese a que el caso de prostitución de menores fue un escándalo en Italia que llevó a la cárcel a Berlusconi, no hubo pruebas fehacientes que vincularan a Cristiano Ronaldo, quien entonces declaró: “Una vez más soy una víctima y no tendré contemplaciones con los que colocan mi nombre en historias sórdidas y que no tienen respeto por mi dignidad”. Lo curioso es que esta noticia se suscitó cuando el portugués tenía una sólida relación con la modelo rusa Irina Shayk.

