Detalles de la noche en la que CR7 habría violado a Kathryn Mayorga en Las Vegas

Cristiano Ronaldo está bajo una demanda civil en estos momentos. El delantero de la Juventus es acusado de haber violado en 2009 a Kathryn Mayorga, mujer estadounidense de 25 años (ahora tiene 34) a la que habría invitado a pasar la noche en un hotel de lujo en Las Vegas.

En aquel entonces, ambas partes habrían acordado un pago de 375 mil dólares para que el caso no saliera a la luz, pero lo cierto es que ella no pudo superarlo, aquella vez firmó por miedo, incapacidad económica de hacerle frente, falta de abogados experimentados en este tipo de casos. Ahora está dispuesta a encararlo y saber si aparecen más mujeres ultrajadas por el portugués.

Por ello, hacemos un recuento de la entrevista que Mayorga ofreció a Der Spiegel y los detalles de aquella fatídica noche:

-Se conocieron el 12 de junio de 2009 en el club nocturno Rain en el Palms Casino Resorts en Las Vegas, CR7 estaba de vacaciones y acudió al lugar junto a su cuñado y su primo.

-Ella trabajaba fuera de los bares de Las Vegas invitando a los clientes a pasar. Esa noche laboró normal y después fue a divertirse con sus amigos.

-Recibió un mensaje de su amiga Jordan para acudir a la zona VIP del Rain debido a que conocía a mucha gente, CR7 vio Kathryn entrar, la tomó del brazo y le dijo “ven conmigo”.

- Cristiano empezó a reírse de ella por no querer unirse a su grupo de amigos enseguida, charlaron un poco y él le pidió el número de teléfono a ella.

-Se disponía a marcharse cuando recibió un mensaje de Ronaldo: “Oigan, traigan a sus amigos. Vengan a esta fiesta”. Todo continuaría en el Palms Place, el hotel de a lado.

- Kathryn y Jordan decidieron aceptar la invitación, aunque en cuanto llegaron al vestíbulo, el séquito de CR7 les dijo que la fiesta había terminado, pero las dejaron pasar a la suite.

-Llegaron a lado del jacuzzi, Kathryn usaba vestido y no quería arruinarlo, así que CR7 le dio ropa para que pudiera meterse al agua.

-Ella fue al baño a cambiarse y cuando sólo tenía el bikini puesto, Ronaldo ingresó con el pene fuera de los pantalones cortos: “Me rogó que tocara su pene 30 segundos”.

-“También me rogaba que se lo chupara. Sonreí porque pensé que era una broma, me dijo que me dejaba ir si le daba un beso, pero le comenté que no tocaría su pene”.

-Pero el beso sólo haría que él no desistiera: “Se acercó a mí muy fuerte, comenzó a hacerme cosas y tocarme y agarrarme. Lo alejé y seguí diciendo ‘no’”.

-Uno de los amigos de Kathryn entró al baño, ella le pidió que se fueran del lugar, pero Cristiano era persistente, la llevó a uno de los cuartos y ella le dijo: “Esto no va a pasar, amigo”.

-“Me di la vuelta, intentó quitarme la ropa interior. Me alejé de él y me hice ‘bolita’. Me estaba agarrando la vagina, saltó sobre mí y yo le dije: ‘no, no, no, no’”.

- Kathryn asegura que Ronaldo la violó de forma anal, sin condón y sin lubricante: “Me llamaba ‘bebé’ con una cara de culpable”.

-“Él me dijo ‘lo siento, ¿estás herida?’”. Luego CR7 le habría afirmado: “El 99 por ciento de las veces soy un buen tipo, no sé qué pasa con ese uno por ciento”.

-Ella alcanzó a reaccionar, pensaba que Cristiano tenía sida: “Debes decirme si me pasaste alguna enfermedad”.

- Ronaldo habría contestado: ‘Soy un atleta profesional, me hacen pruebas cada tres meses, no podría jugar si estuviera enfermo’.

- Jordan vio salir a Kathryn de la habitación desaliñada, enseguida le espetó a Cristiano: ‘¿Qué le hiciste a mi amiga?’. Él comentó: ‘No pasa nada, somos amigos’.

-Ambas salieron del hotel, Kathryn pensaba manejar a un hospital, pero mejor llegó a su casa. A la mañana siguiente era la imagen de paparazzis en los noticieros.

-Ella le confesaría a Jordan que CR7 la había violado, llamaron a la policía para que se le practicara el protocolo contra abusos sexuales, ahí un uniformado anotó que ella no se había bañado.

-La policía la llevó al Centro Médico de la Universidad para practicarle el kit contra abuso sexual, aunque no dijo el nombre de su violador ni ofreció detalles de dónde había sido todo.

-En la lista de verificación del hospital se anotó que Kathryn se había cambiado de ropa, lavado los dientes, orinado, comido y bebido.

- En la categoría reservada para el tipo de ataque se anotó que el ‘pene del agresor había penetrado’ y que la eyaculación la había hecho ‘en su propia mano’.

- La examinaron para detectar enfermedades de transmisión sexual, la aplicaron un hisopo en la boca y el recto para buscar ADN del agresor.

- Der Spiegel dio a conocer el acuerdo de confidencialidad en el 2017, de acuerdo a documentos que le proporcionó Football Leaks, donde ella aparece bajo el seudónimo de Susan K.

-Ella explicó sus razones para aceptar 375 mil dólares en ese momento: “Es un tipo bastante famoso. Así que estaba aterrorizada. Tenía miedo y no quería que mi nombre saliera a la luz pública”.

-En una versión de diciembre de 2009, CR7 habla de relaciones consensuadas con sus abogados; sin embargo, hay un documento que podría traerle problemas al portugués.

-Fueron preguntas de sus mismos abogados en las que Cristiano, nombrado como ‘X’ y ella como ‘Señora C’, habría admitido:

-“Ella dijo que no y se detuvo varias veces. Entré por detrás. Fue grosero. No cambiamos de posición en 5 ó 7 minutos. Dijo que no quería, pero se puso a disposición. Ella siguió diciendo ‘No lo hagas’. ‘Yo no soy como los otros. Me disculpé después’”.

-Los abogados de ambas partes se reunieron el 12 de enero de 2010, él no se presentó, ella sí. Habían pedido 950 mil dólares de inicio, pero la cifra se quedó en 375 mil.