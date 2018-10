Cristiano Ronaldo y el par de encuentros con ex ‘Miss Bum Bum’ que terminaron en amenazas

“No podía creer que tendría la oportunidad de un encuentro amoroso con uno de los hombres más famosos en el mundo del futbol. No quería que me pagaran por sexo en este viaje, ningún dinero en el mundo podría pagar el hecho de estar a lado de Cristiano Ronaldo, eso pensé”, escribió ella en su libro, al momento de recordar que la cita fue el 22 de abril del 2013.

Ella subió a la habitación 619, cuando se abrió el elevador, el jugador ya la estaba esperando: “Me invitó a pasar a la habitación, hablamos rápidamente sobre lo que iba a ocurrir, entonces me agarró y tuvimos una relación sexual intensa. Al contrario de lo que pensaba, él es un tipo bien agresivo en la cama, pasamos menos de una hora en el cuarto. Tuvimos sexo anal consensuado y me costó una semana reponerme de ello”, añadió.

Luego de que terminaron de tener relaciones sexuales, Andressa le pidió una foto al portugués como una aficionada, él le dijo que no se la podían tomar en la habitación y que el lugar ideal sería el lobby. Ella asegura haber esperado 40 minutos en el estacionamiento, después miembros de seguridad la volvieron a meter a la suite, pero Cristiano ya no estaba. Allí permaneció encerrada cuatro horas hasta que pudo salir y sólo pensó en vengarse.

Por tal motivo, Andressa dio a conocer la historia a través del Diario The Sun, Ronaldo negó todo, entonces ella dio a conocer los mensajes telefónicos que en ningún momento fueron desmentidos por el jugador, quien tampoco se atrevió a demandar al rotativo. Sin embargo, Urach asegura haber recibido amenazas del futbolista: ‘Vas a gastar todo el dinero que te dio el periódico, te lo juro por Dios’, ‘Voy a mandar gente detrás de ti, no me conoces, vas a ver lo que haré’. Después ella tuvo una cirugía estética que estuvo a punto de costarle la vida, se volvió religiosa y se alejó de cualquier escándalo con CR7.

“Me llamaron puta y dijeron que arruinarían mi vida. No sé si eran de él o de alguien más. Dejé de comer, no podía dormir y ya no quería salir”, indicó Erika, aunque la denuncia por acoso no fue promovida contra Cristiano ante la falta de pruebas de que los mensajes hubieran sido de él.