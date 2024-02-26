Mantén tu pizza crujiente y deliciosa: Trucos infalibles para recalentarla

Video Recalienta tu pizza con este súper truco y no te quedará seca

Recalentar una pizza y lograr que se sienta como recién salida del horno es todo un arte. Cuando esta se enfría, pierde su textura crujiente y el queso puede volverse gomoso, dejando una experiencia no tan agradable al paladar al volverla a calentar. Este cambio se debe a la perdida de humedad y al endurecimiento de los almidones en la masa. Pero no todo está perdido: existen trucos para recalentar pizza que te ayudarán a revivir esa delicia y disfrutar hasta el último bocado.

¿Por qué la pizza ya no sabe igual al volverla a calentar?

La masa de la pizza absorbe la humedad del tomate y el queso, dando como resultado una base blanda y poco apetecible. Además, el queso pierde su textura elástica y jugosa, convirtiéndose en una capa dura y aceitosa.

Entonces, ¿cuál es la forma correcta de recalentarla?

La clave para recalentar una pizza es lograr restaurar la textura crujiente de la masa sin secar ni quemar el queso y los toppings. Aunque lo creas no es tan difícil como suena, a continuación, te dejamos cinco formas fáciles de hacerlo:

5 formas de recalentar una pizza crujiente y deliciosa

#1 En sartén

Como lo viste en nuestro video al inicio de este artículo, coloca la pizza en una sartén a fuego medio-bajo, y añade dos hielos. Tapa para que el calor derrita el queso uniformemente y cocina hasta que la base esté crujiente. Esta técnica conserva la humedad y revive la textura de la pizza.

#2 En horno tradicional

Precalienta el horno a 180 °C y coloca la pizza directamente en la rejilla para que el aire caliente circule y reviva la masa sin hacerla gomosa. Calienta por 5-10 minutos.

#3 En horno eléctrico

Similar al horno tradicional, pero ideal para porciones individuales. Precalienta y cocina la pizza por unos minutos. Es rápido y eficiente para porciones pequeñas.

#4 En freidora de aire

La freidora de aire es excelente para devolverle la textura crujiente a la pizza sin secarla. Configúrala a 160 °C y calienta por 3-5 minutos.

#5 Al vapor

Para pizzas con una base muy gruesa como la estilo Chicago, calentarla al vapor te puede funcionar muy bien. Coloca la pizza en una olla con un colador encima, asegurándote de que la pizza no toque el agua. Cubre y calienta a fuego bajo. El vapor suaviza la base y derrite el queso sin secarlo.

Recomendaciones adicionales

Evita el Microondas: Aunque puede ser tentador por su rapidez, el microondas tiende a hacer la masa gomosa y el queso demasiado líquido.

Añade un poco de agua: Si usas el método del horno tradicional, agrega en un recipiente un poco de agua. Esto ayudará a generar vapor y mantener el queso jugoso.

Vigilancia: Independientemente del método que elijas, es importante que no le quites el ojo a tu pizza para evitar que se queme o se seque demasiado.

Con estos trucos y un poco de paciencia, puedes disfrutar de una pizza recalentada que sabe tan buena como el día en que la compraste. Recuerda que cada producto es único y puede que necesites experimentar un poco para encontrar el método perfecto que se ajuste a tu gusto.