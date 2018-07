“En el momento no supe qué decir, ni qué pensar, me dolía el estómago”, escribió el joven que compartió la factura en su cuenta de Facebook. “Comparto esto para que la gente se de cuenta de que el racismo y este odio todavía existe”.

Aunque Khalil no sabe las razones por las que le dejaron ese mensaje, asume que puede ser por su nombre Khalil que es árabe y que significa “amigo”, aunque él mismo no tiene raíces árabes. Su nombre, según le contó a USA Today , se lo pusieron sus padres en honor a un amigo que perdieron en un accidente.

Los grupos de odio antiinmigrante en Estados Unidos crecieron un 57% en 2017 y pasaron de 14 a 22, según el estudio anual The Year in Hate and Extremism publicado el 21 de febrero de este año por Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización que monitorea los crímenes de odio en el país. El número total ascendió de 917 a 954.