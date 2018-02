Chicago en alerta por tormenta invernal que podría dejar hasta 10 pulgadas de nieve

CHICAGO, Illinois. La Ciudad de los Vientos se está preparando para la mayor tormenta invernal de la temporada que podría dejar hasta 10 pulgadas de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana una advertencia que entrará en vigor a partir de las 6 pm de este jueves y se mantendrá hasta las 9 pm del viernes para el noreste de Illinois y noroeste de Indiana.

Esto incluye a los condados de Cook, DuPage, Lake, Will, Boone, De Kalb, Grundy, Kane, Kendall, La Salle, Lee, McHenry, Ogle y Winnebago para Illinois. En el caso de Indiana se extiende a los condados de Lake, Porter, Elkhart, La Porte, Lagrange, St. Joseph y Steuben y en Wisconsin el condado de Kenosha.



Winter storm to impact region this eve & Fri. Heaviest snow expected just north of I-80 up to WI where 6-10 inches psbl & localized 1 ft+ amounts. Sig impacts to the Friday morning commute & psbly Fri evening too. There will be a sharp cutoff of snow somewhere near/south of I-80. pic.twitter.com/kOKaDHQ8H4 — NWS Chicago (@NWSChicago) February 8, 2018



Si bien la acumulación más fuerte se espera sea de entre 6 a 10 pulgadas entre el jueves y viernes, está previsto una segunda ronda de nieve este sábado que dejaría una acumulación adicional de entre una y tres pulgadas más del blanco elemento.

El SMN ha advertido que "viajar será muy difícil o imposible, incluso durante la mañana del viernes”, cuando muchas personas van a la escuela o al trabajo, por lo que recomiendan a conductores que manejen con mucha precaución, especialmente por reducciones "significativas" en cuanto a la visibilidad.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado de Cook está alentando a los automovilistas a tomar precauciones adicionales como que guarden kits de emergencia en sus vehículos, mantengan sus tanques de gasolina llenos o al menos llenos a la mitad, y le informen a alguien a dónde van y qué ruta tomarán.



Un buen kit de emergencia incluye palas, linterna, botiquín de primeros auxilios, calcetines, cobijas y guantes extras así como agua y comida adicional, entre otros como cuerdas, cadena de remolque y adaptador de teléfono celular para recargarlo de batería en caso necesario.

Las autoridades recomiendan que si se queda varado durante un período prolongado de tiempo, solo haga funcionar el motor de su vehículo durante 10 minutos por hora para conservar la gasolina y asegúrese de que el tubo de escape del vehículo no tenga nieve. También que mantenga una ventana abierta mientras pone a funcionar el motor del carro para prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono.



Cientos de vuelos y clases canceladas

De acuerdo con el Departamento de Aviación de Chicago hasta las 2:51 pm se habían cancelado 219 vuelos en los aeropuertos de la ciudad. 147 vuelos en el Aeropuerto Internacional O'Hare y 72 en Midway. Las demoras en ambos aeropuertos promediaron menos de 15 minutos por lo que se recomienda a los viajeros verificar el estatus de sus vuelos antes de partir hacia los aeropuertos, especialmente hacia las horas de la tarde.

Aerolíneas como United y American Airlines están ofreciendo a pasajeros que pensaban viajar en estos días cambiar el boleto sin pagar multas, solo la diferencia en el precio si es que hay alguna.



Winter weather is expected to impact our operations through the rest of the week. Travel waivers are in effect for Chicago, Great Lakes, Ohio Valley & Northeast: https://t.co/IF60HgPIKr. Please visit https://t.co/ufFoKFCcVG or our mobile app for flight status and rebooking. pic.twitter.com/cWJwYOO16I — United Airlines (@united) February 8, 2018



En materia de clases, más de un centenar de escuelas y universidades de Chicago y sus alrededores han anunciado que no tendrán clases este viernes. Aquí la lista completa hasta el momento.

El distrito escolar de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) anunció esta tarde que también cancelaban las clases mañana.



Due to the extreme weather forecast, classes for all CPS students will be canceled on Friday, February 9. — ChicagoPublicSchools (@ChiPubSchools) February 8, 2018



