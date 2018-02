Continúa la revisión de evidencia del tiroteo en el perdió la vida comandante de policía de Chicago

CHICAGO, Illinois. Las investigaciones sobre el asesinato de Paul Bauer, comandante de la policía de Chicago quien falleció el martes en un tiroteo en el centro de la ciudad, continúan.

Anthony Gugliemi, vocero de la policía de Chicago, informó este miércoles por la mañana en Twitter que “detectives trabajaron toda la noche y siguen revisando evidencia para elaborar el caso. Esperamos presentar cargos en las próximas 36 horas”.



This morning all command staff members will report to headquarters for an address by the Superintendent. Detectives worked through the night & continue to comb through evidence to build our case in the murder of Cmdr. Paul Bauer. We expect to file charges sometime in next 36 hrs.