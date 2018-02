Un policía fue herido en un tiroteo en el Thompson Center de Chicago

CHICAGO, Illinois. Un comandante de la Policía de Chicago fue baleado este martes por la tarde cerca del Thompson Center.

De acuerdo con el Chicago Tribune, Eddie Johnson, superintendente de la policía de Chicago envió un correo electrónico a los oficiales en el que decía que "Hoy, nuestro departamento sufrió una tragedia que es difícil de comprender. Esta tarde, un comandante de CPD recibió un disparo mientras asistía a otros oficiales".

"Proporcionaremos detalles adicionales a medida que se presenten", agregó Johnson.

Anthony Gugliemi, portavoz de la policía de Chicago (CPD), informó en Twitter que un "miembro de CPD" habría recibido un disparo alrededor de las 2 pm.



Shooting - Thompson center. CPD member shot. Transported to area hospital. Superintendent Johnson and command staff en route. Updates to follow.

UPDATE - CPD officer assisting a tactical team and was shot by assailant. Transported to Northwest Hospital. Updates to follow pic.twitter.com/66XM1jrhDg